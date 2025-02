CITTA’ DEL VATICANO (ITALPRESS) – “Prendere atto del fatto che, nonostante tutte le difficoltà del passato, oggi i giovani, che rappresentano il 30% della popolazione albanese sono ben integrati e hanno successo anche nelle Università italiane è motivo per noi di grande soddisfazione”. Lo ha detto il ministro degli Esteri albanese Igli Hasani, che oggi ha partecipato assieme alla ministra dell’Istruzione Ogerta Manastirliu, all’ambasciatrice presso la Santa Sede Majlinda Frangaj e circa cento studenti e accademici del Paese dei balcani all’Udienza Generale di Papa Francesco.

“Questa giornata – aggiunge l’esponente dell’esecutivo intervistato da Gazzetta Diplomatica – ha rappresentato un’occasione molto importante per la gioventù albanese per ritrovarsi in un momento di pace e di riflessione. Ho deciso di accompagnare i nostri universitari da Sua Santità per sottolineare quanto il nostro governo dia importanza ai giovani, che ovviamente costituiscono il futuro dell’Albania. Siamo orgogliosi di aver potuto incontrare il Santo Padre, in una giornata all’insegna della fratellanza, che ha offerto spunti interessanti sull’importanza dei valori umani e sull’impegno congiunto nella promozione della pace, della giustizia e del dialogo interreligioso. Simbolicamente, e non solo, questi momenti sono importantissimi”.

In Vaticano i ministri Hasani e Manastirliu hanno anche incontrato il segretario per le Relazioni di Stato e le Organizzazioni internazionali, Paul Richard Gallagher.

“Nell’occasione – spiega Hasani – abbiamo condiviso il comune apprezzamento per le eccellenti relazioni diplomatiche che esistono tra Albania e Santa Sede, che vogliamo assolutamente continuare a coltivare”.

– Foto Gazzetta Diplomatica –

