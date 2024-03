PORDENONE (ITALPRESS) – E’ Pordenone ad avere l’onore di inaugurare l’edizione numero 25 del Suzuki Challenge, monomarca che vede coinvolti gli interpreti dell’off road al volante delle vetture della casa di Hamamatsu, che nel corso della stagione si battaglieranno nei sei appuntamenti del Campionato Italiano Cross Country e SSV 2024. Il primo round del trofeo ha fatto tappa al 14° Italian Baja di Primavera-Artugna Race, gara organizzata da Fuoristrada Club 4X4 Pordenone, lungo i 27,47 chilometri del settore selettivo di “Artugna”, percorso per un totale di quattro volte intervallate da tre riordini, con partenza e arrivo dall’Interporto di Pordenone. Diversi i colpi di scena che hanno animato l’appuntamento friulano, uno dei più apprezzati dai protagonisti dell’off road, che ha attraversato i comuni di Aviano, Fontanafredda, Polcenigo e Budoia. Tra i concorrenti del Challenge è Alfio Bordonaro a mettere la firma sul primo successo stagionale al volante del Suzuki Grand Vitara di Gruppo T1, condiviso con Stefano Lovisa, con cui conquista anche il terzo posto assoluto nella classifica riservata al tricolore. Un ottimo risultato per il catanese, detentore delle due precedenti edizioni del trofeo, che si porta subito in cima alla graduatoria del monomarca, davanti a Lorenzo Codecà, navigato da Gilberto Menetti su altro Grand Vitara. Il pilota lombardo precede in classifica, in virtù del regolamento vigente, la vettura gemella di Emilio Ferroni, accompagnato alle note da Daniele Fiorini. Termina ai piedi del podio riservato al trofeo Matteo Da Rin Spalletta, in coppia con Manuela Mocchiutti su Grand Vitara di Gruppo T2, quindi quinto Gianluca Morra coadiuvato da Stefano Tironi, anche lui su Grand Vitara di tipo T2, mentre ha ottenuto il sesto piazzamento Alberto Gazzetta su Suzuki Jimny appartenente ai TH, con Andrea Pizzato sul sedile di destra. Gara non facile invece per Stefano Sabellico, affiancato da Andrea Taloni su Suzuki Grand Vitara di categoria T2, e Andrea Luchini, presente a Pordenone con un Pentastar condiviso con Piero Bosco, in quanto entrambi hanno accusato problemi meccanici alle rispettive vetture. “Per noi è stato un risultato importante, siamo primi nel Suzuki Challenge – commenta Bordonaro – Il terzo posto assoluto è ottimo per il campionato italiano. Si dice che non c’è due senza tre, quindi ci proviamo anche per il 2024. L’anno scorso abbiamo fatto questa gara con un T2, mentre quest’anno con un T1, il risultato è molto buono”. Archiviato l’impegno friulano, il monomarca promosso dalla casa giapponese vedrà nuovamente i suoi protagonisti al via del 2° Baja Colline Metallifere in programma i prossimi 3 e 4 maggio.

