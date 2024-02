TORINO (ITALPRESS) – Mancano ormai pochi giorni alla presentazione ufficiale della nuova Lancia Ypsilon, la prima vettura della nuova era del marchio. Il modello, che segna l’ingresso del brand nella mobilità elettrica e che rappresenta la massima espressione del comfort a bordo di Lancia, verrà presentato il prossimo 14 febbraio a Milano attraverso l’esclusiva nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina, disponibile in Italia in 1906 unità, certificate e numerate, in omaggio all’anno di nascita del marchio Lancia. Oggi parte in Italia la campagna “1 di 1906”, dedicata a tutti coloro che sognano di far parte dei primi 1906 clienti ad avere la possibilità di essere ricontattati per scoprire l’esclusivo modello. Il processo per ottenere il diritto di prelazione sul ricontatto da un esperto dedicato Lancia è molto semplice, veloce e 100% digitale: tutti i clienti che aderiranno potranno, se desiderano e quando la vettura sarà disponibile, convertire il loro interesse in un sogno realizzato. L’adesione alla campagna “1 di 1906” costituisce una manifestazione di interesse non vincolante ad essere contatti per avere informazioni sulla vettura e non comporta una preordinazione nè il versamento di alcun deposito.

L’offerta di lancio per la vettura sarà disponibile anch’essa il giorno 14 febbraio e il giorno successivo avrà inizio il tour della vettura presso tutti gli showroom Lancia italiani, che saranno pronti con la nuova Corporate Identity del marchio.

La nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina sancisce il legame tra due eccellenze nei rispettivi ambiti di attività, l’automotive e l’interior design, e rappresenta l’evoluzione del concept Lancia Pu+Ra HPE. Unendo tradizione e innovazione, coerentemente con il linguaggio di design puro e radicale del marchio, rappresenta la massima espressione del design, del comfort e del benessere a bordo. La collaborazione con Cassina, marchio di eccellenza italiana nel settore dell’arredamento di alta gamma, si riflette nella cura dei dettagli stilistici, dalla scelta dei materiali a quella dei colori. Cassina ha infatti trasferito il proprio expertise sulla nuova Ypsilon con un approccio inedito, che ha dato vita a una vettura dall’aspetto elegante e contemporaneo.

Simbolo di questa collaborazione sono i dettagli stilistici esclusivi, dal colore Blu Zaffiro degli esterni al blu degli interni, dai sedili in velluto caratterizzati dal motivo a “cannelloni”, al il tavolino multifunzionale che porta la firma di Cassina, inedito elemento di design, nonchè primo tavolino utilizzato all’interno di una vettura, per sentirsi a casa ovunque ci si trovi. La nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina è una vettura 100% elettrica, che vanta fino a 403 km di autonomia in ciclo combinato WLTP, dal design senza tempo, con una tecnologia semplice e dotata del sistema di infotainment S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation) applicato per la prima volta da Stellantis su una vettura di produzione.

