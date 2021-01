MILANO (ITALPRESS) – Pure Alternativa AG e il Gruppo Abalone annunciano il lancio di una partnership a supporto di una strategia di rapida crescita nel mercato della cannabis medica di alta qualità, attualmente in forte espansione. Il Gruppo Abalone è una boutique europea di servizi d’investimento, fondata da Roberto Colapinto, con uffici in Svizzera (Zurigo, Lugano, Sainkt Moritz), Regno Unito, Malta e un ufficio di rappresentanza in Israele. Pure Alternativa AG è un’azienda con sede in Svizzera, attiva nel settore della floricoltura CBD (cannabidiolo), fondata da Denis Osmilovskyi.

Pure Alternativa AG sta costruendo una struttura di coltivazione di cannabis medica indoor e ad alta tecnologia in Ticino, Svizzera, con l’obiettivo di diventare fornitore leader di mercato per l’industria farmaceutica. L’azienda ha già avviato il processo di valutazione per ottenere le certificazioni GMP e SwissMed, al fine di soddisfare tutte le esigenze normative del mercato nazionale e dell’UE. Il Gruppo Abalone ha fornito una linea di finanziamento e fornirà un tutoraggio manageriale e un supporto operativo sia nella pianificazione finanziaria che nella pianificazione strategica. Con questo accordo, il Gruppo Abalone continua ad espandere il suo portafoglio clienti corporate e a rafforzare il suo posizionamento come boutique finanziaria, fornendo servizi transnazionali per i clienti corporate e UHNW. La fase iniziale di implementazione per la costruzione del sito produttivo è stata avviata a dicembre 2020. I tempi previsti per il completamento e l’inizio della coltivazione sono fissati per la metà del 2021.

