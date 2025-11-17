Al via le domande per il bonus elettrodomestici, si richiede con l’app IO

ROMA (ITALPRESS) – Da domani, alle ore 7, si aprono i termini per la richiesta del bonus elettrodomestici, l’iniziativa promossa dal Mimit che incentiva la sostituzione di apparecchi obsoleti con modelli ad alta efficienza energetica, favorendo la transizione ecologica.

L’accesso all’agevolazione è gestito attraverso l’app IO e la piattaforma PARI di PagoPA a cui è integrata, garantendo così un processo interamente digitale, semplice e veloce per i cittadini. Per procedere, l’utente dovrà aggiornare l’app IO all’ultima versione disponibile, accedere alla sezione Servizi e selezionare “Bonus Elettrodomestici”. A questo punto sarà sufficiente seguire la procedura guidata indicata in app per completare la richiesta e ricevere il relativo voucher. In alternativa, sarà possibile fare richiesta del bonus accedendo con SPID o CIE al sito dedicato: https://bonuselettrodomestici.it/utente. Gli utenti riceveranno un messaggio su IO con l’esito positivo della richiesta dopo la verifica dei requisiti. I tempi possono variare da poche ore a qualche giorno, in base al volume di richieste.

Se approvato, il bonus sarà disponibile nella sezione Portafoglio dell’app e dovrà essere speso entro 15 giorni dal messaggio di conferma dell’attivazione per acquisti presso i commercianti convenzionati, il cui elenco è consultabile nella sezione dedicata sul sito: https://bonuselettrodomestici.it/lista-punti-vendita. L’erogazione dei voucher sarà gestita fino a esaurimento fondi. Qualora i voucher precedentemente erogati non venissero spesi dai primi beneficiari entro il periodo massimo di 15 giorni dall’attivazione, i fondi torneranno disponibili e gli utenti in lista d’attesa riceveranno un messaggio tramite l’app IO che conferma il diritto al contributo. Il bonus è gestito tramite PARI, la nuova soluzione digitale sviluppata da PagoPA che semplifica l’accesso ai bonus e agli incentivi pubblici. La piattaforma permette agli Enti di gestire tutti gli incentivi in un unico luogo in modo standard e automatico, mentre i cittadini possono aderire e utilizzare il beneficio attraverso l’app IO e presso i commercianti convenzionati.

