VENEZIA (ITALPRESS) – Risolvere le criticità e adeguare l’ingresso alla scuola e i percorsi pedonali e ciclabili per raggiungerla, favorendo così la mobilita` sostenibile nei tragitti casa-scuola e garantendo l’accessibilità agli edifici scolastici: questo lo scopo dei lavori di messa in sicurezza eseguiti alla Scuola Primaria ” F.lli Bandiera” di Malcontenta, inseriti nell’ambito del progetto “La mia scuola va in classe A”.

Ad illustrare gli interventi questa mattina sono stati l’assessore alla Promozione del territorio Paola Mar, il presidente della municipalità di Marghera Teodoro Marolo, insieme ai dirigenti e ai tecnici del Comune di Venezia che hanno seguito i lavori effettuati. I lavori realizzati hanno riguardato le sedi stradali carrabili e ciclo-pedonali, la pavimentazione pedonale, e le aree verdi pubbliche lungo tali percorsi e negli ambiti interni ai cortili scolastici. È stata inoltre presentata l’opera di street art “Passeggiata Sognante” disegnata sul muro della scuola, frutto dell’incontro e dello scambio di idee tra giovani artisti e gli studenti della scuola. “Oggi abbiamo inaugurato un bellissimo murales, creato da artisti del territorio e supportato dai ragazzi, che si inserisce nell’ambito del progetto “La mia scuola va in classe A” – ha dichiarato l’assessore alla Promozione del territorio – e c’è grande soddisfazione nel vedere come i bambini si siano applicati e siano felici di aver provveduto a dare il loro contributo alla sostenibilità, impegnandosi a venire a piedi, capendo quello che è importante per avere un mondo migliore. I ragazzi sono il nostro futuro, e oggi è stato confermato anche dal loro impegno”.

Nello specifico, all’ingresso dell’edificio scolastico si è provveduto alla creazione di diverse tipologie di aiuole di delimitazione dell’area: l’aiuola di separazione dello spazio di attesa, che fornisce maggiore protezione da una curva pericolosa posta nelle vicinanze, è stata riempita con sabbia del litorale veneziano e piantine tipiche dell’ecosistema delle dune come la salicornia, mentre in altre aiuole si è scelto di piantare erbe aromatiche tipiche della flora mediterranea. Nel cortile interno della scuola sono stati inoltre piantati due nuovi alberi.

Altri interventi inseriti nel progetto “La mia scuola va in classe A” hanno comportato lo spostamento 200 metri più avanti dell’attraversamento pedonale in Via Moranzani, in modo da disincentivare la sosta delle auto davanti all’ingresso scolastico, la modifica della posizione della palina di fermata dell’autobus, e l’asfaltatura del piazzale esterno davanti alla scuola.

Nel corso della presentazione dei lavori realizzati è stato anche mostrato il banner che mostra la classe energetica raggiunta dalla scuola durante il progetto e sono state consegnate a tutti gli alunni della scuola, sono 153 quelli che hanno partecipato alle varie attività, delle cartoline di mobilità sostenibile che, se compilate scrivendo un’azione di mobilità sostenibile da loro svolta, consentiranno di ricevere un premio all’evento Bimbinbici in programma il prossimo mese di maggio.

foto: ufficio stampa Comune di Venezia

(ITALPRESS).