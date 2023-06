VENEZIA (ITALPRESS) – Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori per l’efficientamento energetico della scuola primaria e dell’infanzia “P.L. Penzo” al Lido di Venezia. L’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Venezia Francesca Zaccariotto ha voluto effettuare un sopralluogo proprio in concomitanza dell’avvio del cantiere. L’edificio risale ai primi anni Ottanta ed è oggetto di una serie di interventi tra i quali l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di 18 KWh di energia elettrica volta all’autoconsumo e di una pompa di calore con la sostituzione delle canalizzazioni per la ventilazione. Inoltre si procederà con il “relamping” dell’impianto di illuminazione interna ed esterna e la sostituzione dei serramenti esterni ai fini dell’efficientamento. In questo modo la scuola passerà dall’attuale classe E alla A3. L’opera di riqualificazione sarà attuata da parte del Comune di Venezia per una spesa complessiva di circa 763mila euro, cofinanziati dalla Regione Veneto per 493mila euro tramite i fondi del POR FESR 2014-2020. “L’obiettivo che ci siamo dati attraverso questo finanziamento è proprio quello dell’efficientamento energetico”, ha spiegato l’assessore Zaccariotto. “Interverremo con l’installazione di un impianto fotovoltaico, con il cambio di tutti i serramenti esterni e altri lavori sull’impiantistica dell’edificio. Grazie agli interventi la scuola passerà dall’attuale classe energetica E alla A3. Miglioriamo quindi la vivibilità di chi quotidianamente vive questi spazi, soprattutto gli alunni e il personale scolastico”. In particolare, sul tetto della scuola verranno installati 60 pannelli fotovoltaici da 300W, in colore con la copertura per un impatto visivo ridotto. Saranno inoltre sostituiti i serramenti esterni dell’edificio, per una superifcie complessiva di circa 400 metri quadrati. Le nuove vetrate, la cui consegna è già stata effettuata, garantiranno l’isolamento dell’edificio e faciliteranno la pulizia delle stesse. I corpi lampada al neon esistenti saranno anch’essi sostituiti con luci led, integrate col solare per ridurre ulteriormente il consumo e lo spreco energetico. Per concludere, il sistema distributivo dell’impianto di riscaldamento della scuola sarà rinnovato con un sistema di canalizzazioni isolate per portare aria calda nelle aule, riducendo al contempo il rumore di sottofondo.

– Foto Ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS).