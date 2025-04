Al via la stagione GTWC Europe, debuttano i nuovi P Zero DHG

LE CASTELLET (FRANCIA) (ITALPRESS) – Dopo i test ufficiali del 10 e 11 marzo, il GTWC Europe torna al circuito Paul Ricard di Le Castellet nel fine settimana che si conclude il 13 aprile per celebrare la prima stagionale con una sei ore che si annuncia combattuta e competitiva.

Le vetture iscritte alla gara, che prenderà il via alle 18 di sabato, sono da record: 59, mai così tante negli ultimi dieci anni, in un evento di inizio stagione, che lanceranno la sfida al team Ferrari AF Corse Francorchamps Motors, che nel 2024 si è aggiudicato la Coppa Endurance. A contorno dell’evento principale altre due serie gommate Pirelli: il GT2 European Series e il GT4 European Series, che schiereranno in pista complessivamente 55 vetture.

“Per Pirelli la stagione inizia con un fine settimana impegnativo, sia dal punto di vista logistico sia organizzativo, ma non ci lamentiamo: è la conferma della vivacità delle serie GT di SRO – commenta Matteo Braga, circuit activity manager di Pirelli – Dal punto di vista del prodotto siamo curiosi di vedere il comportamento in una gara così impegnativa delle nuove DHG, che nei test hanno dato riscontri molto positivi e apprezzati dalle squadre”.

La gara di apertura della stagione segna il debutto in gara dei nuovi P Zero DHG che completano l’innovazione dell’intera gamma GT. Il DHG succede al DHF, che nei tre anni di attività ha riscosso ampio apprezzamento da parte di squadre e piloti per le caratteristiche di versatilità e affidabilità dimostrate in ogni condizione e rappresentano una solida base allo sviluppo del sistema BoP elaborato da SRO. Il nuovo P Zero è declinato in diverse misure per adattarsi a tutte le classi GT.

Le principali innovazioni del nuovo P Zero che equipaggeranno la classe regina del GT riguardano i materiali che assicurano warm-up più veloci e maggiore consistenza nel bilanciamento della vettura sulle lunghe distanze. Rispetto alla generazione precedente, i DHG destinati alle vetture GT2 e GT4 oltre ai nuovi materiali, comuni a quelli utilizzati per la linea GT3, presentano novità anche nella struttura, ottimizzata nel profilo e nelle costruzioni, per garantire una più omogenea impronta a terra in tutte le condizioni di asfalto e per tutte le vetture.

Introdotta nel corso del 2024 solo per le vetture GT2 e in alcuni campionati per le GT3, l’ultima evoluzione degli pneumatici Pirelli da bagnato – il cinturato WHB – da questa stagione sarà lo standard per tutte le Gran Turismo di qualsiasi classe nelle principali competizioni. Rispetto alla generazione precedente, il Cinturato WHB, che da quest’anno conterrà gomma naturale certificata FSC come gli pneumatici da asciutto, presenta un battistrada più rigido e con un disegno rinnovato, caratteristiche rese possibili dall’utilizzo di materiali innovativi.

I nuovi composti hanno contribuito a migliorare l’impronta a terra, ottimizzando l’aderenza e il warm-up alle basse temperature. La stabilità nelle condizioni di transizione da bagnato ad asciutto non è stata compromessa né, tantomeno, la sensibilità all’acquaplano, anzi migliorata, Infine, la finestra di utilizzo in gara è stata allargata.

Tutta la linea per le vetture GT sarà contraddistinta da quest’anno dal logo del Forest Stewardship Council (FSC)1. Tale marcatura certifica che tutta la gomma naturale presente nel pneumatico proviene da piantagioni gestite in modo da preservare la biodiversità e apportare benefici alle persone che vivono e lavorano in tali aree. L’estensione della certificazione alla gomma utilizzata dalla gamma GT è la conferma dell’impegno di Pirelli nella ricerca di soluzioni che contribuiscano ad accrescere il percorso verso la sostenibilità del Motorsport, in linea con le azioni intraprese dalla Fia e dai promoter dei vari campionati nei quali è impegnata. Pirelli è stato il primo costruttore di pneumatici ad ottenere le tre stelle nell’ambito dell’Environmental Accreditation Programme promosso dalla Fia.

-Foto ufficio stampa Pirelli-

(ITALPRESS).