MILANO (ITALPRESS) – Lo sport come scuola di vita e volano di aggregazione per le famiglie italiane: Cattolica, Business Unit di Generali Italia, promuove la prima edizione di “Un Campione in Famiglia”, un tour itinerante all’insegna del divertimento e del benessere che toccherà, nei prossimi mesi, otto città lungo tutta la Penisola. Obiettivo dell’iniziativa, realizzata con il patrocinio delle istituzioni locali e in partnership con la società RG, è favorire una socialità condivisa all’interno delle comunità locali, tra i giovani e le loro famiglie, attraverso la pratica sportiva, il gioco e altre attività di carattere ludico. Una manifestazione che vedrà protagonisti tantissimi ragazzi e i loro famigliari, accompagnati nelle più belle piazze del nostro Paese dagli Agenti della Rete Cattolica, presenti per favorire l’incontro sul territorio, vivendo un momento ricreativo insieme a quattro importanti testimonial dello sport italiano nel mondo: Adriano Panatta, Ciccio Graziani, Maurizia Cacciatori e Andrea Lucchetta.

Il primo appuntamento con “Un Campione in Famiglia” è in programma sabato 7 ottobre, a Verona: Piazza Bra si trasformerà per una mattina in un’arena del divertimento dove sarà possibile giocare a calcio con il centravanti della nazionale italiana campione del mondo di Spagna 1982, Ciccio Graziani, palleggiare con i fuoriclasse del volley Maurizia Cacciatori e Andrea Lucchetta e incontrare la stella del tennis azzurro Adriano Panatta. Non solo, i partecipanti, coinvolti anche dalla rete agenziale di Cattolica, potranno cimentarsi in giochi di coordinazione e motricità, sfidarsi in vere e proprie gare e assistere a momenti di intrattenimento e di animazione. Dopo Verona, la tappa successiva di “Un Campione in Famiglia” si terrà a Bari il prossimo 2 dicembre. Il tour proseguirà poi a Viterbo, Asti, Brescia, Reggio Emilia, Ancona e Catania.

“Da oltre 190 anni Generali protegge le famiglie italiane, instaurando con loro un rapporto di fiducia che ha saputo abbracciare intere generazioni, adattandosi a scenari sociali, culturali ed economici molto diversi fra loro e profondamente trasformati negli anni – ha sottolineato Giancarlo Fancel, Country Manager & CEO di Generali Italia -. Il recente passato ci ha dato una lezione: la salute, per tutti noi, è diventata una priorità. Ecco perchè in quest’ottica, come primo assicuratore in Italia, sentiamo la responsabilità di promuovere stili di vita sani e sostenibili per la prevenzione e la protezione di famiglie e comunità. “Un Campione in Famiglia” sposa appieno l’intento di rendere salute e benessere alla portata di tutti, in linea con la nostra strategia “Lifetime Partner 24: Driving Growth”.

“Un Campione in Famiglia rappresenta un’iniziativa nata per rafforzare la storica presenza di Cattolica sul territorio, resa concreta da una rete agenziale attiva in tutta Italia, dalle grandi provincie ai centri minori del Paese – ha commentato Samuele Marconcini, Chief Cattolica Business Unit Officer di Generali Italia -. Uno dei pilastri della storia di oltre 125 anni di Cattolica sta infatti nel solido ruolo delle agenzie come punto di riferimento nelle comunità locali. L’iniziativa offre dunque una nuova occasione di incontro e condivisione con le persone, in un rapporto storicamente fondato su socialità, dialogo e ascolto delle esigenze nelle collettività locali”.

“Siamo molto contenti di essere al fianco di Cattolica e iniziare una nuova ed emozionante avventura in giro per l’Italia incontrando tantissime famiglie che si ritroveranno per una mattinata di sport e di sano divertimento nelle più belle piazze italiane – ha aggiunto Adriano Panatta. L’obiettivo di questo tour, che partirà da Piazza Bra a Verona, è quello di favorire una socialità condivisa attraverso la pratica sportiva, il gioco di aggregazione e altre attività di carattere ludico-ricreativo”.

“Non vediamo l’ora di partire per questo meraviglioso viaggio insieme a Cattolica e contribuire, con la nostra passione e la nostra storia di Campioni dello Sport, a rendere speciale una mattinata all’insegna del gioco, dell’animazione e del sano divertimento, coinvolgendo i giovani e le loro famiglie”, ha dichiarato Ciccio Graziani.

“Lo sport è un formidabile aggregatore sociale, favorisce la condivisione, stimola la passione e genera entusiasmo, lo stesso che Ciccio, Adriano e io metteremo in campo in occasione di “Un Campione in Famiglia”, un tour itinerante che consentirà a tantissime famiglie italiane, di ritrovarsi, giocare e divertirsi”, ha concluso Maurizia Cacciatori.

