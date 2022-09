ROMA (ITALPRESS) – Al via la nuova edizione del “Programma Rita Levi Montalcini” per richiamare giovani studiosi ed esperti italiani e stranieri impegnati stabilmente all’estero in attività di ricerca o didattica. E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, per il nuovo bando.

I posti a disposizione sono 36. Erano 30 nella precedente edizione. Ventiquattro nelle precedenti annualità. Dall’avvio del Programma le borse erogate sono state circa 250.

Il Programma, intitolato a Rita Levi Montalcini, è rivolto a giovani in possesso del titolo di dottore di ricerca (o equivalente) da non più di sei anni e impegnati stabilmente all’estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio.

Lo stanziamento previsto è incrementato a 8,5 milioni di euro contro i 7 del 2020. Il finanziamento è a valere sulle risorse del Fondo di Finanziamento Ordinario per l’anno 2021 (D.M. 9 agosto 2021, n. 1059).

Le domande devono essere inviate entro il 27 ottobre 2022 e esclusivamente per via telematica tramite la sezione dedicata raggiungibile dal sito: https://bandomontalcini.cineca.it/

