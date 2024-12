PALERMO (ITALPRESS) – Torna in piazza la solidarietà con l’Ail. L’Associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma porta anche quest’anno avanti la campagna “Segui la stella”, che aiuta migliaia di persone a guardare lontano, grazie all’impegno di migliaia di volontari in 4000 piazze italiane. Centinaia di migliaia di Stelle di Natale e i Sogni di cioccolato saranno distribuiti da oggi a domenica 8 dicembre con un contributo minimo associativo di 13 euro. Per dare il proprio contributo i cittadini hanno solo l’imbarazzo della scelta. I doni solidali si potranno trovare, assieme al nuovo numero del giornalino Ailnews, in numerose piazze di Palermo, davanti a moltissime parrocchie, e nei comuni del Palermitano e del Trapanese. Saranno coinvolti circa 300 volontari, impegnati a non fermare la ricerca e la speranza.

Il presidente di Ail Palermo, Pino Toro, ricorda: “I fondi raccolti con la manifestazione verranno impiegati soprattutto per supportare la ricerca, l’assistenza domiciliare e tutte i servizi in favore dei malati e dei loro familiari”.

A Palermo stand aperti dalle 9 alle 20, in piazza Castelnuovo, piazza Unità d’Italia, piazza Croci, via Magliocco, viale Strasburgo (accanto a Oviesse), corso Calatafimi (accanto a Oviesse), Centro commerciale La Torre (oggi e sabato), Centro commerciale Forum (ingresso Mediaworld, oggi e sabato); Centro commerciale Poseidon (di fronte a Decathlon – Carini), Molo Trapezoidale (sabato pomeriggio e domenica), piazza Marina (domenica mattina). L’8 dicembre, domenica e festa dell’Immacolata, i volontari saranno presenti davanti a numerose chiese.

– foto ufficio stampa Ail –

(ITALPRESS).

