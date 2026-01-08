Al via “Ismea Investe” 2026, dotazione finanziaria pari a 100 milioni

ROMA (ITALPRESS) – ISMEA ha aperto lo sportello relativo alla misura “ISMEA Investe” 2026, lo strumento finanziario rivolto alle società di capitali, anche in forma cooperativa, a sostegno dei progetti di sviluppo nei settori della produzione primaria, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, nonché della distribuzione e della logistica.

La misura – disciplinata dal Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) del 29 dicembre 2023 e attuata da ISMEA – si articola in due linee di intervento. La prima prevede finanziamenti ipotecari agevolati di importo compreso tra 2 e 20 milioni di euro, con una durata massima di 15 anni, di cui fino a 5 anni di preammortamento, ad un tasso di interesse pari al 30% di quello di mercato. La seconda linea riguarda interventi a condizioni di mercato, anch’essi compresi tra 2 e 20 milioni di euro, attraverso i quali ISMEA partecipa come finanziatore di minoranza rispetto al fabbisogno complessivo dell’investimento. In questi casi, ISMEA può intervenire mediante la sottoscrizione di aumenti di capitale, prestiti obbligazionari, mutui o strumenti finanziari partecipativi.

L’edizione 2026 della misura dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari a 100 milioni di euro, equamente ripartita tra le due linee di intervento previste dal Bando, con la possibilità di riallocazione delle risorse tra le stesse in funzione dell’andamento delle domande. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale ISMEA dedicato. Lo sportello sarà aperto dalle ore 12:00 dell’8 gennaio 2026 alle ore 12:00 del 15 maggio 2026. Le domande saranno esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione, nel rispetto delle risorse disponibili. Il testo integrale del Bando della misura “ISMEA Investe” 2026, unitamente alle Istruzioni applicative, è consultabile sul sito istituzionale di ISMEA.

