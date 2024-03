ROMA (ITALPRESS) – Al via lunedì 11 marzo alle iscrizioni alla quarta edizione del Suzuki Bike Day (https://auto.suzuki.it/suzukibikeday2024/), la grande festa di Suzuki dedicata alla mobilità condivisa, fluida e sostenibile con protagonista la bicicletta che si terrà il prossimo 8 giugno.

Giunti alla quarta edizione, in un crescendo di iscrizioni (l’ultima edizione ha visto partecipare più di 2.700 persone), Suzuki conferma il proprio impegno nella diffusione del concetto di “strada per tutti”, regalando agli appassionati di ciclismo una giornata di sport, sfida ai propri limiti e divertimento sulle strade della Romagna. Cuore del Suzuki Bike Day #04 sarà l’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari”, un luogo leggendario per gli appassionati dei motori a due e a quattro ruote, che anche quest’anno ospiterà il Circus della Formula 1 per il Gran Premio dell’Emilia Romagna, nel fine settimana del 19 maggio.

Imola è legata a doppio filo anche al ciclismo, perchè ha ospitato l’indimenticabile Mondiale del 1968, vinto da Vittorio Adorni, e, in epoca più recente, il Campionato del Mondo UCI 2020 delle specialità Strada e Crono.

Chi prenderà parte al Suzuki Bike Day 2024 avrà la possibilità di divertirsi pedalando in assoluta sicurezza e di vivere un’esperienza unica. Il tracciato del SBD#04 comprenderà l’anello di 28,5 km del percorso su cui si è svolto il campionato del mondo di ciclismo su strada del 2020, con l’aggiunta di un ulteriore tratto per un totale di circa 53,5 km. I partecipanti pedaleranno sull’asfalto del circuito imolese, un privilegio riservato di norma ai piloti auto e moto e ai ciclisti professionisti, e sul percorso impiegato in occasione della prova iridata del 2020, con le salite del Gallisterna e del Mazzolano, raggiungendo pendenze fino al 16% su cui, lo spirito turistico del Suzuki Bike Day suggerisce di dosare adeguatamente lo sforzo.

Il tutto prima di affrontare un’ulteriore nuova e spettacolare sezione, entrando in uno dei borghi più belli d’Italia: Brisighella, con la salita del Monticino, percorrendo in anteprima alcuni passaggi della seconda tappa del Tour De France 2024, che scegliendo i suggestivi paesaggi delle colline romagnole, riconosce all’Italia il ruolo di culla del ciclismo.

Tre i punti di ristoro previsti, dove rifocillarsi durante il giro: uno in Autodromo, uno a Brisighella e uno a Riolo Terme, la nota “Città d’Acque”.

Gli iscritti potranno partecipare con qualsiasi tipologia di bicicletta (es. mountain-bike, bicicletta elettrica, a pedalata assistita, con carrellino per bimbi o pets,…) e pedalare al ritmo più adeguato alla propria preparazione, in compagnia di tante importanti figure dello sport italiano. Tra gli invitati che hanno già confermato la presenza evidenziamo Davide Cassani, dirigente sportivo e presidente dell’Azienda di Promozione Turistica Emilia Romagna, Filippo Baroncini, Campione Mondiale su Strada U23 nel 2021, Giada Borgato ex ciclista professionista, campionessa italiana nel 2012 e attualmente voce del ciclismo rosa, Francesca Lollobrigida, Davide Ghiotto, Pietro Sighel plurimedagliati e campioni olimpici, i plurimedagliati Sara Conti e Nicolò Macii (coppia di pattinaggio di figura) e Charlène Guignard e Marco Fabbri (coppia di danza) e la squadra maschile e femminile di curling, della FISG – Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, Franco Pesavento e Sandra Mairhofer, campioni mondiali di Winter Triathlon e Marta Menditto campionessa europea di Triathlon cross, in rappresentanza della FITri – Federazione Italiana Triathlon, una rappresentanza di atleti e atlete della FIR-Federazione Italiana Rugby, Alberto Barile COO del Torino Fc.

