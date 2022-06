ROMA (ITALPRESS) – La nuova Mazda CX-60, dopo la presentazione al grande pubblico in occasione del Milano Monza Motor Show, si prepara a essere la protagonista di un tour estivo nei saloni ufficiali Mazda delle principali città italiane: un’occasione unica per conoscere da vicino l’ultima ammiraglia della Casa giapponese, prima del suo lancio ufficiale a settembre. Si parte il 20 giugno da Saronno fino ad arrivare a Palermo il 3 agosto, ultima tappa del tour, toccando ben 61 città italiane. I saloni delle concessionarie saranno dedicati per un’esclusiva presentazione a porte chiuse della nuova CX-60: un evento speciale durante il quale il personale di vendita sarà a completa disposizione dei clienti per far scoprire loro, in ogni dettaglio, tutti i segreti dell’ultimo modello di Casa Mazda “Crafted in Japan”.

Per partecipare, clienti e appassionati potranno consultare il calendario presente sul sito ufficiale di Mazda Italia al link https://www.mazda.it/mondo-mazda/notizie-ed-eventi/. Una volta individuata la propria città, basterà contattare la concessionaria di riferimento per iscriversi all’evento e conoscere tutti i dettagli per vivere un’esperienza esclusiva all’insegna dell’eccellenza giapponese. L’occasione sarà duplice perchè, oltre a poter ammirare la Mazda CX-60 in anticipo rispetto al lancio ufficiale di settembre, chi vorrà acquistarla potrà beneficiare dell’offerta speciale “Première Choice”, disponibile fino al 31 agosto, che comprende il pacchetto di prodotto “Convenience & Sound Pack” del valore di 2.900 euro, e i primi tre tagliandi di manutenzione programmata.

foto: ufficio stampa Mazda Motor Italia

(ITALPRESS).