ROMA (ITALPRESS) – Il Workshop Turistico Internazionale “Buy Lazio & Rome” si terrà dal 19 al 22 settembre 2024 a Roma. Il Workshop è un’iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Roma e realizzata da Sviluppo e Territorio, Azienda Speciale dell’Istituzione camerale. Il Workshop è realizzato con il supporto di ENIT S.p.A., della Regione Lazio, di Roma Capitale, Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, del Convention Bureau Roma e Lazio e in collaborazione con le altre Camere di Commercio del Lazio e le Associazioni di categoria.

Il “Buy Lazio & Rome” è una importante piattaforma di incontro d’affari tra la domanda internazionale e l’offerta turistica di Roma e del Lazio, dove viene valorizzato l’intero sistema turistico regionale: dal vasto e ricco patrimonio storico, artistico, culturale e religioso, alle risorse naturalistiche e paesaggistiche, dal mare, alla montagna, alle coste, dai giardini ai parchi naturali, dalle produzioni tipiche gastronomiche, ai prodotti turistici sportivi e d’affari. A questa edizione partecipano 68 Buyer provenienti dai mercati europei, dal Nord e Sud America e dal Giappone e 120 Seller del Lazio espressione dei vari prodotti turistici. I principali richiesti sono: città d’arte (24%), enogastronomia (18%), mare e laghi (17%), ambiente-natura-parchi (17%), religioso (8%), wellness/SPA (6%), sportivo (6%), congressuale (5%). L’offerta turistica del Lazio, in questa edizione, è rappresentata da 120 Seller, con una proposta che riesce a presentare l’intero panorama turistico della regione attraverso prodotti turistici personalizzati e rispondenti alle caratteristiche delle singole realtà provinciali. I territori del Lazio presentano tematiche innovative e prodotti “forti” grazie alla presenza di qualificati operatori, così suddivisi per provincia: Roma (98), Viterbo (14), Frosinone (5), Rieti (2), Latina (1). Terminato il Workshop, i Tour Operator presenti al Buy Lazio & Rome potranno conoscere e apprezzare le straordinarie bellezze del nostro territorio attraverso quattro itinerari turistici tematici che si svolgeranno sabato 21 e domenica 22 settembre. (ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Buy Lazio and Roma