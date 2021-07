Al via il tour “OltrApe” di Radioimmaginaria

I ragazzi di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, lunedì 26 luglio partiranno per un tour itinerante dell’Emilia-Romagna. Per 30 tappe a bordo di un Ape Piaggio del 1970 convertito a biometano, chiederanno ai loro coetanei come stanno., dopo questi due anni difficili passati tra mascherine e lezioni a distanza. abr/gtr