Al via il Salone del Mobile, il taglio del nastro con il ministro Urso

MILANO (ITALPRESS) – Prende il via oggi la 63esima edizione del Salone del Mobile di Milano, il punto di incontro internazionale per l’industria di settore. La sfida: fare, di più e meglio per generare valore a servizio di una filiera strategica per il sistema produttivo italiano ed europeo.

Quattro le leve: innovazione, ricerca, prodotto e mercato. La sfida invece è quella di “riorientare l’offerta verso Paesi ad alto potenziale”. All’inaugurazione, presenti il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente del Salone del Mobile Maria Porro e quello di FederlegnoArredo Claudio Feltrin.

Dopo le giornate di allestimento che hanno coinvolto oltre 67.000 addetti, nei 169.000 mq di superficie espositiva di Fiera Milano sono presenti 2.103 espositori, da 37 Paesi con 168 brand per la prima volta al Salone e 91 quelli tornati. In crescita la percentuale di aziende estere (38%), con una prevalenza netta di aziende europee (73%). Dai primi dati di biglietteria appare un trend positivo degli operatori, a conferma del potere attrattivo della manifestazione che, nelle prime previsioni, vede gli operatori statunitensi tra i primi sei Paesi di provenienza, dopo Cina, Germania, Spagna, Brasile, Francia.

Per il presidente del Salone del Mobile Maria Porro, “in un quadro geopolitico sempre più complesso, l’edizione 2025 del Salone del Mobile si conferma “la più autorevole piattaforma internazionale di business: un moltiplicatore, unico al mondo, di capitale relazionale”.

Per Claudio Feltrin, Presidente di FederlegnoArredo, l’inaugurazione del Salone di oggi significa “un momento fondamentale per il nostro settore” e per la filiera del legno-arredo che ha chiuso il 2024 a quasi 52 miliardi di euro (4,3% del manifatturiero).

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha ricordato l’importanza dell’evento, che nella settimana del Salone del Mobile porterà “più o meno 800mila persone” su tutta la città, con più di 1.500 eventi del Fuori Salone in 18 quartieri. Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha ricordato che “il Salone del Mobile pone Milano e la Lombardia al centro dell’attenzione mondiale”, e che “anche in momenti difficili come questi saremo in grado di affrontare le difficoltà e trovare altri mercati che soddisfino le necessità del comparto del legno e dell’arredo”.

