Al via il bando regionale da 380mila euro per progetti a favore delle persone con disabilità visiva

BOLOGNA (ITALPRESS) – Sostenere l’autonomia individuale, l’inclusione sociale, scolastica e formativa, la piena partecipazione alla vita della comunità, anche sviluppando interventi innovativi e sperimentali, promuovere l’inserimento e il mantenimento nel mondo del lavoro. Sono le principali finalità del nuovo bando regionale per il finanziamento di progetti a favore di persone con disabilità visiva per l’annualità 2026.

Si tratta di una misura inedita voluta dalla Giunta dell’Emilia-Romagna per dare risposte efficaci ai bisogni complessi delle persone cieche, ipovedenti e con pluridisabilità visiva, oltre 6.300 cittadini e cittadine residenti in regione. Le risorse complessivamente destinate al bando ammontano a 380mila euro afferenti al Fondo sociale regionale. Possono presentare domanda, entro le ore 13 del 23 settembre 2026, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale ed altri enti del Terzo settore con sede sul territorio regionale iscritte al Runts.

“Abbiamo deciso di promuovere un nuovo bando dedicato alle persone con disabilità visiva perché emerge con sempre maggiore evidenza la necessità di interventi mirati, continuativi e integrati, capaci di accompagnarle lungo tutto l’arco della vita e di sostenere anche le famiglie e le reti di prossimità di fronte a bisogni complessi – sottolinea l’assessora regionale a Welfare, Isabella Conti -. Il coinvolgimento del Terzo settore ci aiuta anche a individuare nuove necessità e a costruire risposte innovative, progetti individualizzati, con l’obiettivo prioritario di facilitare l’autonomia, l’indipendenza, l’inclusione sociale, scolastica e lavorativa di chi vede il mondo in modo diverso ma deve poterlo vivere al meglio, coltivando pienamente relazioni, talenti, aspirazioni”.

I partecipanti al bando devono presentare progetti che interessino almeno tre province dell’Emilia-Romagna e che riguardino l’autonomia personale e la vita indipendente delle persone con disabilità visiva, quali l’orientamento e la mobilità, l’utilizzo di ausili e tecnologie assistive, l’inclusione scolastica e formativa, l’inserimento e mantenimento lavorativo, le attività culturali, sportive e ricreative accessibili, gli sportelli informativi e di consulenza, interventi innovativi e sperimentali, attività di partecipazione e coinvolgimento delle famiglie. Tutti i progetti devono concludersi entro il 31 dicembre 2026, salvo eventuale proroga autorizzata. Perché le attività finanziate siano efficaci ed integrati nei progetti di vita delle persone, i progetti presentati devono prevedere modalità di collaborazione, raccordo ed integrazione con i servizi sociali e sociosanitari territoriali.

Secondo gli ultimi dati a disposizione (fonte Inps), in Italia sono riconosciute circa 108.800 persone cieche totali o parziali, delle quali 6.317 residenti in Emilia-Romagna. Si tratta di una popolazione che presenta bisogni complessi, legati non solo alla condizione sanitaria, ma anche all’autonomia personale, alla mobilità, alla comunicazione, all’accesso ai servizi e alla piena partecipazione alla vita sociale e comunitaria. Nel contesto regionale, queste criticità risultano accentuate dai processi di invecchiamento della popolazione, che determinano una maggiore incidenza delle disabilità visive nelle fasce di età più avanzate e un conseguente rischio più elevato di isolamento sociale e perdita di autonomia. La domanda di partecipazione, corredata dalla relativa documentazione, dovrà pervenire esclusivamente tramite Pec al seguente indirizzo: [email protected] entro le ore 13 del giorno 23 settembre 2026.

Il contributo regionale può coprire fino al 90% del costo complessivo del progetto, il cui costo minimo deve essere pari ad almeno 50mila euro. Il bando è disponibile al link: https://sociale.regione.emilia-romagna.it/leggi-atti-bandi/bandi/20 26/bando-per-il-finanziamento-di-progetti-a-favore-di-persone-con-d isabilita-visiva-fondo-sociale-regionale-annualita-2026-dgr-n-1294- 2026

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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