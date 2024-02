TORINO (ITALPRESS) – Dall’11 al 29 febbraio sarà attiva la campagna promozionale “Spoticar Electric Days”, un’occasione imperdibile per coloro che vogliono acquistare un veicolo second-hand di Stellantis a basse emissioni (Low Emission Vehicle – LEV), affidandosi alla professionalità ed esperienza di Spoticar, leader europeo nella vendita dei veicoli usati e protagonista nel cambiamento in atto e nella transizione energetica. Nata sulla scia del posizionamento del marchio SPOTICAR, contrassegnato dal pay off “auto usate per un nuovo futuro”, l’iniziativa conferma il percorso del Gruppo Stellantis verso una mobilità rispettosa dell’ambiente e accessibile a tutti. Nello specifico, la nuova offerta è dedicata a coloro che acquisteranno un veicolo 100% elettrico o ibrido plug-in, scegliendo da una lista di modelli selezionati e garantiti dalla rete Spoticar.

Ad esempio, nel caso in cui i Clienti scelgano di sottoscrivere un finanziamento con la formula Trust&Go di Stellantis Financial Services, società finanziaria del Gruppo, potranno beneficiare di includere nella rata la soluzione di ricarica domestica easyWallbox Free2move eSolutions, che può operare plug-and-play con una semplice presa Schuko (fino a 2,3 kW). Inoltre, con una installazione professionale per potenziare la ricarica, la easyWallbox opera fino a 7,4 kW assicurando un “pieno di energia” ancora più veloce. Spoticar e Stellantis Financial Services, lavorano insieme per supportare e sempre più l’evoluzione verso una mobilità più sostenibile. L’iniziativa “Spoticar Electric Days” sarà disponibile presso i punti vendita della Rete Spoticar e sul sito www.spoticar.it, dove gli utenti troveranno una sezione in home page e una pagina dedicata. Inoltre, la campagna prevede una forte presenza nelle TV nazionali, satellitari e digitali, web, social e CRM con creatività ad hoc.

Oggi, il mercato delle auto second-hand gioca un ruolo chiave e rivela un trend di crescita importante, che Spoticar ha saputo cogliere, ponendosi sempre più vicino alle reali esigenze dei clienti grazie ad un’offerta multimarca. I Concessionari Spoticar offrono un’ampia scelta di vetture e veicoli commerciali di tutti i brand (con motorizzazioni termiche, ibride, ibride plug-in ed elettriche), accompagnandoli da un elevato livello di servizi e garanzie. In Italia, inoltre, Spoticar si differenzia sul mercato nell’essere un marchio con una spiccata natura phygital, grazie alla sua vetrina online con circa 16.000 annunci pubblicati, e alla presenza di oltre 200 punti vendita su tutto il territorio nazionale. In particolare, tutti i veicoli ibridi plug-in ed elettrici ” vengono sottoposti a un meticoloso check-up, che arriva fino a 85 punti di controllo, e possono beneficiare di una garanzia del veicolo che può raggiungere i 24 mesi. Inoltre, i veicoli possono contare sull’assistenza stradale h24, 7/7 in tutta Europa, e con la Garanzia Premium, potranno beneficiare di zero costi di manutenzione per 12 mesi o nei primi 15.000 chilometri dall’acquisto. Inoltre, per quanto concerne la batteria è prevista una garanzia esaustiva, che può arrivare a 8 anni oppure 160.000 km.

Con la nuova iniziativa di febbraio “Spoticar Electric Days”, il marchio intende cambiare la visione dei clienti e dell’opinione pubblica nei confronti dei veicoli second-hand 100% elettrica o ibrida plug-in, il cui acquisto rappresenta una scelta consapevole che consente ai cittadini di ottimizzare le proprie spese e di ridurre l’impatto sull’ambiente, beneficiando delle rassicuranti garanzie fornite dai dealer Spoticar.

foto: ufficio stampa Stellantis

