TORINO (ITALPRESS) – Al via l’apertura degli ordini della nuova Alfa Romeo Tonale equipaggiata anche con propulsore diesel. Una novità che va a completare il successo del Suv medio del Biscione in configurazione Hybrid: oltre 4.500 ordini già raccolti dal lancio e le prime consegne ai clienti in corso. E’ un legame viscerale, quello tra il brand Alfa Romeo e i suoi appassionati, che non ha eguali nel panorama automobilistico mondiale e contribuisce al trend positivo del brand: il mese di giugno ha segnato un’ulteriore crescita per il marchio, sia in termini di quota sia di volumi di vendita, con quota di mercato pari a 1,1%, per il terzo mese consecutivo sopra all’1%, con volumi che registrano una crescita di circa il 25% sia rispetto al mese di maggio e sia rispetto allo stesso periodo del 2021. Numeri importanti, che acquistano ancora più valore in un mercato che oggi sta subendo una forte contrazione.

Sulla scia dell’apprezzamento commerciale delle versioni Hybrid da 130 e 160 CV il brand Alfa Romeo ha deciso di lanciare Alfa Romeo Tonale con motorizzazione diesel. E’ infatti ordinabile da oggi – online e presso tutte le concessionarie Alfa Romeo – il modello equipaggiato con il propulsore 1.6 diesel che sviluppa 130 CV di potenza ed eroga una coppia massima di 320 Nm, abbinato al cambio automatico TCT a doppia frizione e sei marce che esalta le doti dinamiche e il piacere di guida, tipico di Alfa Romeo, riducendo allo stesso tempo i consumi.

Anche con la motorizzazione diesel Alfa Romeo Tonale può vantare lo sterzo più diretto del segmento (13,6:1), che garantisce un comportamento su strada sicuro, confortevole e divertente, ponendola ai vertici della classe in termini di agilità e dinamica di guida.

Inoltre, è l’unico modello della categoria ad essere equipaggiato con l’Integrated Brake System (IBS). Pinze fisse by Brembo a 4 pistoncini, dischi anteriori autoventilati e dischi pieni al posteriore per performance di frenata eccellenti. La nuova Tonale diesel offre di serie il Dynamic Torque Vectoring Alfa Romeo e le sospensioni con ammortizzatori FSD (Frequency Selective Damping) L’architettura prevede lo schema MacPherson su entrambi gli assali con geometria e angoli caratteristici specifici. Anche gli attacchi sulla scocca sono stati oggetto di un’accurata progettazione per assicurare la massima rigidezza.

Dal punto di vista del comparto B2B, Alfa Romeo Tonale si posiziona come un modello innovativo capace di supportare l’offerta del Gruppo Stellantis nel segmento strategico dei C-SUV premium con un forte valore aggiunto: l’appeal dello storico marchio, simbolo di nobile sportività italiana dal 1910.

L’auto aziendale non è una mera commodity, e il fascino inimitabile del marchio Alfa Romeo rende Tonale un benefit ambito. Con l’introduzione del diesel, l’offerta di motori è in grado di soddisfare le esigenze del personale di campo, comprese quelle dei long runner. Moderno ed efficiente, il motore diesel, grazie all’ottimale bilanciamento tra emissioni e consumi e tutto il piacere di guida tipicamente Alfa Romeo, risponde alle esigenze dei fleet manager e degli utilizzatori chiamati ad affrontare lunghe percorrenze.

Alfa Romeo Tonale offre una logica di gamma capace di soddisfare le necessità di ogni cliente e rendere ancora più semplice la configurazione. Sono infatti disponibili tre allestimenti – Super, Sprint e Ti – ciascuno con una caratterizzazione ben definita. Si parte dal trim Super, la porta di ingresso all’esperienza unica Alfa Romeo, passando per l’allestimento Sprint, che include numerosi optional dalla forte connotazione sportiva. Fino ad arrivare all’allestimento Ti, che esalta le doti di eleganza ed il carattere distintivo di Tonale, per i clienti che desiderano il massimo in termini di esclusività e di contenuti di serie.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).