ROMA (ITALPRESS) – Toyota espande la gamma di Yaris Cross con l’introduzione del nuovo allestimento GR Sport, ispirato ai trionfi mondiali di Toyota Gazoo Racing. Con esclusive caratteristiche esterne e interne e sospensioni messe a punto per una maneggevolezza ancora più gratificante, la Yaris Cross GR SPORT estende l’appeal del modello ad una platea più ampia di clienti, dopo il successo di Corolla, Toyota C-HR e Yaris GR Sport. Su strada, nuova Yaris GR Sport si distingue per i nuovi cerchi in lega a 10 razze da 18 pollici con finitura lavorata gloss. I particolari di design ispirati al motorsport includono anche un nuovo diffusore posteriore e una griglia anteriore piano black con un un’esclusiva trama “hot stamp” e badging GR. Viene introdotta inoltre l’esclusiva verniciatura Dynamic Grey, colore distintivo GR Sport, disponibile solo in finitura bi-tone con tetto e montanti neri a contrasto, insieme alle varianti Emotional Red e Pearl White.

L’abitacolo è caratterizzato dai sedili GR Sport in ultrasuede traforato con fianchetti in pelle e cuciture rosse; le stesse sono presenti anche sul volante e sulla leva del cambio. Il logo GR è ben visibile sui poggiatesta anteriori, sul pulsante di avviamento, sul display multi-informazioni e sul volante; nelle portiere e nel cruscotto sono inoltre presenti inserti con finitura “gun metal grey” specifici per l’allestimento GR SPORT.

Yaris Cross nasce sulla rinomata piattaforma GA-B di Toyota – la stessa presente sulla Yaris, Auto dell’Anno 2021 -, le cui doti dinamiche sono universalmente riconosciute grazie ad un baricentro basso, un corpo vettura rigido e un telaio bilanciato. Nella GR SPORT, il feeling di guida migliora ulteriormente con la nuova messa a punto delle sospensioni, che offrono al guidatore una migliore reattività dello sterzo, minor rollio e maggiore grip.

D’altra parte, la nuova GR Sport conserva tutte le qualità che hanno portato la Yaris Cross a vincere il titolo di World Urban Car of the Year 2022. Perfetta sintesi della maestria di Toyota nello sviluppo di auto compatte e SUV, Yaris Cross offre elevati livelli di qualità e praticità. I clienti apprezzano la posizione di guida rialzata tipica dei SUV e un comportamento dinamico simile a quello di un’auto tradizionale, virtù che fanno riferimento a quelle di Toyota RAV4, il primo Sports Utility Vehicle ricreativo al mondo. La praticità è garantita da un sedile posteriore ribaltabile con frazionamento 40:20:40 e un piano di carico modulare che consente di estendere la capacità del bagagliaio da 397 litri (con tutti i sedili in posizione) a un massimo di 1.097 litri. Il packaging intelligente massimizza lo spazio interno a fronte di dimensioni esterne ridotte, ideali per districarsi nel traffico cittadino.

Come allestimento che si pone al vertice della gamma, posizionato accanto alla Yaris Cross Lounge e Adventure, la Yaris Cross GR SPORT ha una ricca dotazione di serie, tra cui spiccano climatizzatore bi-zona, sedili anteriori riscaldati e vetri posteriori privacy. La GR SPORT è inoltre equipaggiata con il pacchetto di sicurezza attiva e assistenza alla guida avanzata Toyota T-Mate. E’ alimentata dal motore Toyota Hybrid Dynamic Force a tre cilindri da 1,5 litri. La corsa lunga del motore termico, l’elevato rapporto di compressione 14:1 e i controlli di temperatura e pressione aiutano l’unità a raggiungere un’efficienza termica da primato, pari al 40%. Le prestazioni in termini di CO2 e consumo di carburante della Yaris Cross GR SPORT sono destinate ad essere in linea con i modelli Lounge e Adventure. Nuova Yaris Cross GR Sport, disponibile esclusivamente in configurazione 2WD a trazione anteriore, ha un listino di €32.900. Il prezzo promozionale di lancio è di €28.400 grazie agli Hybrid Bonus di €4.500 in caso di finanziamento Toyota Easy e permuta o rottamazione. L’offerta finanziaria Toyota Easy prevede invece un anticipo di 6.070 euro e 48 rate da 239 euro.

Yaris Cross GR Sport è già ordinabile, con le prime consegne che verranno effettuate a partire dal mese di novembre.

foto: ufficio stampa Toyota Motor Italia

(ITALPRESS).