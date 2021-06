Peugeot comunica i prezzi ed apre l’ordinabilità della novità più attesa di questo 2021, Nuova 308. La nuova berlina 5 porte della Casa del Leone, infatti, può essere già ordinata con prezzi a partire da 23.750 euro e le consegne inizieranno da fine settembre, quando è previsto il debutto nel mercato italiano. 5 diversi allestimenti, 5 motorizzazioni per 21 combinazioni possibili. La lunga storia della Casa del leone nel segmento delle berline compatte prosegue, tracciando nuovamente il solco del futuro tecnologico della Marca. Nuova 308 mostra un’identità alto di gamma, confermando l’originale dinamismo e proponendo una rinnovata abitabilità interna. Tecnologie di ultima generazione alzano il livello della connettività di bordo, ancora più intelligente ed integrata nel nuovo Peugeot i-Cockpit 3D e con l’inedito i-Connect Advanced. Nuova 308 è ordinabile con 5 diversi allestimenti e scegliendo tra 5 motorizzazioni che vanno dal benzina al Diesel per arrivare all’inedita propulsione ibrida plug-in. Sarà possibile vederla dal vivo e approfondire il tema dell’elettrificazione in occasione del roadshow Peugeot Electric Experience che attraverserà la penisola toccando piazze e Concessionarie ufficiali della Casa in diverse città.

(ITALPRESS).