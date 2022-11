ROMA (ITALPRESS) – Honda annuncia il prezzo della nuova Civic Type R. La nuova versione è stata progettata per offrire la più esaltante Civic Type R di sempre, sulla base della tradizione di lunga data che Honda ha costruito per le auto ad alte prestazioni, ispirate allo spirito racing della Casa di Tokyo. Gli ingegneri Honda, partendo dal grande lavoro svolto sulla Civic di undicesima generazione, concepita sull’approccio umano centrico in termini di dinamica, design e praticità, hanno puntato a perfezionare ogni aspetto, per dare vita alla nuova Civic Type R. Il prezzo della nuova Civic Type R è di 54.300 euro. Gli ingegneri Honda hanno perfezionato ogni aspetto del nuovo modello, migliorando anche il design al fine di massimizzare le performance aerodinamiche, la leggerezza dei componenti e la potenza complessiva dell’auto.

Si tratta della Civic Type R più sicura di sempre, basata sulle funzionalità del modello precedente e sull’eccezionale piattaforma della nuova Civic e:HEV. Type R è disponibile con un solo motore: il più potente Turbo VTEC mai prodotto da Honda. La rinnovata trasmissione manuale a sei rapporti offre un cambio marcia più veloce e reattivo, abbinato a un nuovo sistema rev-match con funzione auto-blip, che assicura un accoppiamento perfetto dei giri in scalata contribuendo a bilanciare l’auto in ingresso curva. Le altre specifiche di serie comprendono elementi di stile propri di Type R, ovvero un assetto più basso e più largo rispetto al modello standard, di cui vengono mantenute solo le portiere anteriori e il portellone posteriore. I nuovi passaruota scolpiti e aerodinamici sono abbinati a paraurti sottili ma decisi e a uno spoiler posteriore migliorato per offrire elevati livelli di deportanza. Di serie sono montati anche i nuovi cerchi in lega leggera da 19″ in nero opaco, e pneumatici Michelin Pilot Sport 4S fatti su misura. All’interno, Civic Type R vanta gli stessi elevati livelli di comfort, praticità e raffinatezza della nuova Civic e:HEV, a cui si aggiungono diversi elementi in pieno stile Type R. Il quadro strumenti digitale completamente personalizzabile, di serie su Type R, è essenziale per ricreare una postazione di guida capace di mantenere sempre la visuale del pilota sulla strada da percorrere. Il quadrante cambia in base alle diverse modalità di guida, per offrire informazioni sempre più precise e personalizzate.

Oltre alle modalità di guida predefinite, si aggiunge la nuova “Individual”, completamente programmabile per offrire al pilota l’autonomia di personalizzare le sospensioni, la risposta dell’acceleratore, lo sterzo, il display, il suono del motore e altro ancora. Queste opzioni possono essere calibrate su misura dall’ampio display touch centrale, insieme a una serie di nuove opzioni e funzioni proposte dal sistema Infotainment, che integra di serie Apple CarPlay e Android Auto. Tra le nuove funzioni emerge Honda LogR, un data logger integrato che raccoglie le informazioni dai numerosi sensori montati sull’auto. Il pilota avrà così a disposizione una grande quantità di dati per migliorare la propria capacità di guida. Parametri come la forza G, la temperatura del motore, dell’acqua e dell’olio, l’angolo di sterzata, la pressione dei freni, l’angolo dell’acceleratore, l’angolo di imbardata e il cerchio di aderenza degli pneumatici, sono proposti sul display touch centrale in un formato chiaro e facile da interpretare. La nuova Honda Civic Type R sarà in vendita a partire dai primi mesi del 2023.

