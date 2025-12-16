Al via gli ordini della nuova gamma Dacia Jogger

ROMA (ITALPRESS) – Nuovo Jogger Hybrid 155 è ora disponibile all’ordine a partire da 25.150 euro per il livello di allestimento Expression: inaugurata la nuova motorizzazione Hybrid 155 che sostituisce l’Hybrid 140. Questa potente motorizzazione (155 cv, 170 Nm di coppia), abbinata a una trasmissione automatica elettrificata, garantisce un piacere di guida apprezzabile nella quotidianità e una notevole efficienza con emissioni e consumi in calo del 10% rispetto alla precedente motorizzazione Hybrid 140 di Jogger.

In città è possibile circolare fino all’80% del tempo in modalità 100% elettrica. L’avviamento del motore avviene sistematicamente in modalità 100% elettrica. La gamma Dacia si arricchisce di un nuovo motore bi-fuel benzina / GPL più potente (120 cv rispetto ai 100 cv precedenti).

Nuovo Jogger Eco-G 120 sarà disponibile negli show room Dacia dal primo trimestre 2026 fin dal livello di allestimento Essential. Disponibile anche nella versione Eco-G 120 auto, questa nuova motorizzazione abbina per la prima volta tutti i vantaggi del GPL a quelli della trasmissione automatica. Sarà pertanto disponibile una trasmissione a 6 rapporti a doppia frizione, morbida e reattiva, per le versioni Extreme e Journey. Per consentire ai clienti di godere ancora più a lungo dei vantaggi della carburazione GPL, Dacia ha aumentato le dimensioni del serbatoio GPL (48,8 litri invece di 40 litri). L’autonomia in modalità GPL aumenta così del 20%, mentre l’autonomia complessiva (GPL + benzina) si attesta a 1.480 km.

L’offerta Eco-G 120 parte dal un listino di 18.800 euro per la versione Essential 5 posti.

La motorizzazione TCe 110 è sempre disponibile su Nuovo Jogger, a partire da 20.700 euro per il livello di allestimento Expression.

Disponibile nella versione Hybrid 155 ed Eco-G 120 auto, Jogger Journey pone l’accento sul comfort. Questo livello di allestimento offre di serie: nuovo Media Nav Live e impianto audio Arkamys (equipaggiamenti del Pack Navigation, disponibile in opzione su Extreme), Multiview Camera, commutazione automatica degli abbaglianti per ottimizzare la visione notturna evitando di essere accecati dai fari degli altri utenti, retrovisori ripiegabili elettricamente (equipaggiamenti del Pack Driving, disponibile in opzione su Extreme), volante e sedili anteriori riscaldati cerchi in lega da 16″. Anche i tappetini in tessuto sono di serie su Jogger Journey. La versione Journey si arricchisce di sellerie inedite blu denim, moderne e accoglienti.

Oltre alle evoluzioni del design interno ed esterno, Nuovo Jogger offre nuovi equipaggiamenti per migliorare l’esperienza di bordo, come il nuovo volante dall’ergonomia ottimizzata. Il comfort di guida è potenziato dal nuovo comando del cambio E-Shifter, disponibile con le motorizzazioni automatiche Hybrid 155 ed Eco-G 120 auto, e dalle palette per il cambio marce situate dietro al volante (disponibili esclusivamente con Eco-G 120 con trasmissione automatica). Una connettività fluida e performante rientra oggi tra le aspettative dei clienti.

L’abitacolo di Jogger è pertanto dotato del nuovo sistema multimediale (Nuovo Media Display) con display centrale da 10” e navigazione connessa in opzione (Nuovo Media Nav Live). Nelle versioni Journey ed Extreme è anche disponibile un caricatore a induzione per smartphone. Per un’esperienza chiara e ottimale, il quadro strumenti digitale da 7″ presenta un’interfaccia con un nuovo design.

Nuovi dispositivi di assistenza alla guida arricchiscono ulteriormente gli equipaggiamenti di Nuovo Jogger per renderlo conforme alle ultime norme europee sulla sicurezza: frenata automatica di emergenza (in zone urbane / periurbane con rilevamento di veicoli, pedoni, ciclisti e moto) e sistema di controllo dell’attenzione del conducente. Per facilitare la vita dei clienti, Dacia ha abbinato a questi dispositivi un ingegnoso pulsante, denominato My Safety, che consente un accesso rapido alla configurazione degli ADAS personalizzati del conducente.

Come tutte le Dacia, anche Nuovo Jogger è dotato del sistema YouClip con quattro punti di aggancio.

foto: ufficio stampa Renault Group Italia

(ITALPRESS).