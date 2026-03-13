Al via gli ordini della Mercedes GLB Hybrid

ROMA (ITALPRESS) – E’ adesso configurabile e ordinabile la nuova Mercedes-Benz GLB in versione ibrida leggera, che affianca nella gamma il modello completamente elettrico e amplia l’offerta dei SUV della Mercedes-Benz. Il prezzo di ingresso parte da 49.516 euro per la versione GLB 180 Advanced da 136 cavalli, equipaggiata con sistema mild hybrid a 48 Volt capace di fornire un overboost di circa 22 kW, pari a circa 30 cavalli aggiuntivi.

La nuova GLB hybrid è proposta con tre livelli di potenza – 136, 163 e 190 CV – ed è disponibile sia con trazione anteriore sia con la trazione integrale 4Matic. La gamma prevede quattro linee di allestimento – Advanced, Advanced Plus, Premium e Premium Plus – pensate per offrire un ampio livello di personalizzazione e mantenere nel tempo il valore degli equipaggiamenti.

Tra i punti di forza del modello spicca la grande versatilità, con un abitacolo progettato per accogliere fino a sette passeggeri grazie alla configurazione opzionale a tre file di sedili. Il design mantiene l’impostazione off-road tipica della GLB ma introduce un abitacolo completamente rinnovato, caratterizzato dal nuovo Superscreen che integra le principali funzioni digitali e di infotainment. Sul fronte dell’efficienza, la versione GLB 180 dichiara consumi inferiori a sei litri ogni 100 chilometri.

Il nuovo motore benzina turbo quattro cilindri da 1,5 litri utilizza un processo di combustione basato sul ciclo Miller, soluzione che consente di ridurre i consumi soprattutto nelle condizioni di carico parziale tipiche della guida quotidiana. Il propulsore adotta inoltre un basamento in alluminio con rivestimento NANOSLIDE delle canne dei cilindri, una testata con collettore di scarico parzialmente integrato e un turbocompressore con turbina segmentata.

Tra le soluzioni tecniche figura anche un compressore elettrico del refrigerante a 48 Volt, derivato dal motore M 256, che riduce gli attriti e consente di climatizzare il veicolo anche durante le soste o nelle fasi di marcia in modalità elettrica. Con queste caratteristiche, la GLB hybrid punta a coniugare efficienza, spazio e tecnologia in un SUV pensato anche per le famiglie più numerose.

