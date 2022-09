ROMA (ITALPRESS) – Al via gli ordini del nuovo Renault Austral, con consegne previste a partire da Dicembre 2022. Ai clienti che hanno effettuato il preordine sarà proposto di confermare l’ordine per essere tra i primi a ricevere il veicolo. Moderno e tecnologico, abitabile e confortevole, Nuovo Austral incarna la strategia del piano Renaulution per riconquistare il segmento C. Posizionato al centro del segmento C-SUV, si rivolge sia ai clienti privati che agli operatori professionali che vanno alla ricerca di un veicolo statuario e distintivo. L’efficienza della motorizzazione E-Tech full hybrid gli consente di rispondere ai requisiti delle flotte più esigenti in termini di TCO (Total Cost of Ownership) e dei clienti privati che desiderano contenere le spese, senza il vincolo di ricaricare la batteria.

Per offrire un’esperienza di guida premium che coniughi dinamicità ed efficienza, Renault ha sviluppato per Nuovo Austral una motorizzazione E-Tech Full hybrid di nuova generazione, da 200 cv. Vero e proprio concentrato di tecnologia, questa motorizzazione comprende un nuovo motore termico turbo 3 cilindri benzina 1,2 litri da 130 cv con 205 Nm di coppia. E’ abbinato ad un nuovo motore elettrico, una batteria agli ioni di litio (2 kWh / 400V) e una trasmissione smart multi-mode con 15 combinazioni, di cui 2 sono in modalità 100% elettrica. I consumi, a partire da 4,6 l/100 km, e le emissioni di CO2, a partire da 104 g/km, non hanno equivalenti nella categoria e non fanno compromessi sul piacere di guida.

Due soluzioni mild hybrid completano la gamma delle motorizzazioni 100% ibride: la motorizzazione mild hybrid advanced, proposta per la prima volta nella gamma Renault, associa il nuovo motore turbo benzina 3 cilindri da 1,2 litri a iniezione diretta, con una batteria agli ioni di litio da 48V e un alternatore starter. Con questa motorizzazione da 130 cv, dotata di trasmissione manuale, Nuovo Austral offre un piacere di guida impareggiabile, con consumi ed emissioni di CO2 ai migliori livelli della categoria, a partire da 5,2 l/100 km e 118 g/km. Questa motorizzazione si posiziona, pertanto, come un’alternativa ai diesel di ultima generazione; la motorizzazione mild hybrid 12V, che eroga 160 cv, si basa su un motore turbo benzina 4 cilindri da 1,3 litri a iniezione diretta. Disponibile con trasmissione automatica, offre consumi a partire da 6,2 l/100 km ed emissioni di CO2 a partire da 140 g/km.

La gamma di Nuovo Austral prevede 3 livelli di allestimento: equilibre, techno ed iconic. I due allestimenti techno e iconic si possono declinare nella versione esprit Alpine. L’allestimento esprit Alpine, presente per la prima volta nella gamma, trae il suo stile esclusivo dal DNA sportivo della Marca Alpine. Il suo design distintivo accentua ulteriormente l’attrattività di Nuovo Austral: paraurti anteriore con lama sportiva grigio satinato, cerchi in lega Daytona da 20″, cornice dei finestrini nero lucido, fari posteriori con effetto moirè 3D, sellerie in tessuto Alcantara con cuciture blu, volante in nappa con cuciture blu / bianche / rosse.

Fin dal primo livello di equipaggiamento, equilibre, Nuovo Austral propone un design elegante ed attrattivo sia all’esterno – con l’ampia calandra cromata, i passaruota e la parte inferiore della carrozzeria nero lucido – che all’interno, con la plancia di qualità, il display centrale da 9″ e l’ampio driver display da 12,3”. Questo allestimento vanta un equipaggiamento completo che comprende: assistenza al parcheggio posteriore, chiave Keyless Entry e fari LED Pure Vision.

L’allestimento techno è arricchito da elementi di stile valorizzanti: cerchi in lega Komah da 19″ diamantati neri, sellerie miste simil pelle/tessuto e ambient lighting personalizzato. Offre di serie equipaggiamenti all’avanguardia, come il sistema OpenR Link su display da 12,3” con connettività e servizi Google, tra cui la navigazione con Google Maps. L’allestimento techno offre il top della categoria in fatto di abitabilità, grazie alla panchetta scorrevole 1/3 – 2/3 con bracciolo centrale. L’allestimento iconic si arricchisce di cerchi in lega Effie da 20” diamantati neri, vernice bitono con tetto nero, barre tetto cromate e fari posteriori LED a effetto moirè 3D. Al design di qualità si aggiungono di serie gli equipaggiamenti che accentuano il comfort: sedile elettrico per il conducente con funzione massaggio, sedili anteriori riscaldati e portellone posteriore motorizzato. Per un’esperienza premium, l’allestimento iconic prevede anche l’Around View Monitor 3D (telecamera 3D con visione 360°) e l’Adaptive Cruise Control con funzione Stop & Go.

In totale, Nuovo Renault Austral propone fino a 32 dispositivi di assistenza alla guida suddivisi in tre categorie: guida, parcheggio e sicurezza. Nuovo Austral inaugura “4CONTROL Advanced”, la terza generazione del sistema a quattro ruote sterzanti di Renault, costantemente migliorato da 15 anni a questa parte. Offerta unica nel segmento dei C-SUV, gli conferisce una maneggevolezza da city car, un’agilità impareggiabile e una sicurezza impeccabile su tutti i tipi di strada. Nuovo Austral si declina in sette tinte carrozzeria: Bianco Ghiaccio, Rosso Passion, Bianco Nacrè, Nero Etoilè, Blu Iron, Grigio Scisto e l’esclusiva tinta Grigio Scisto satinato disponibile nell’allestimento esprit Alpine. I prezzi sono a partire da 32.000 euro per le versioni con equilibre mild hybrid advanced 130 cv. Il cuore di gamma è la versione techno E-tech full hybrid, a un prezzo da 39.500 euro, disponibile con finanziamento Valore Futuro Renault a partire da 300€ al mese.

foto: ufficio stampa Renault Italia

(ITALPRESS).