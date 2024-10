RUSSELSHEIM (GERMANIA) (ITALPRESS) – Al via gli ordini per il nuovo Opel Grandland. I clienti possono scegliere tra tre propulsori elettrificati. I prezzi per il nuovo Opel Grandland Hybrid con tecnologia a 48 volt partono da 35.500 euro. In alternativa, i clienti potranno optare per la variante ibrida plug-in a prezzi a partire da 42.500 euro. E Opel Grandland Electric sarà disponibile anche con un motore elettrico da 157 kW (213 CV), 345 Nm di coppia, batteria da 73 kWh (capacità netta) e un’autonomia a zero emissioni locali fino a 523 chilometri (WLTP1) a partire da 40.950 euro. Inoltre, il SUV elettrico è offerto con una batteria aggiuntiva da 82 kWh (capacità netta) e un’autonomia a zero emissioni locali fino a 582 chilometri (WLTP1) con l’allestimento GS ampiamente equipaggiato a prezzi a partire da 44.450 euro.

Ma non è tutto. Il nuovo Opel Grandland è la prima Opel basata sulla piattaforma STLA Medium, nativa elettrica. Con la batteria da 97 kWh, che sarà presto disponibile, Opel Grandland Electric sarà in grado di percorrere fino a circa 700 chilometri (WLTP1). Tutte le varianti di Opel Grandland hanno in comune una cosa: tutte offrono numerose tecnologie innovative, caratteristiche intelligenti e soluzioni sostenibili, oltre a un design straordinario grazie al nuovo 3D Vizor, che viene fornito anche con l’emblema Blitz illuminato nell’allestimento GS.

“Con l’innovativo concept Opel Experimental, abbiamo mostrato in anteprima il futuro del nostro marchio. Il nuovo Opel Grandland, che sarà disponibile per gli ordini a breve, trasforma in realtà molte innovazioni visionarie per i clienti. Si tratta un SUV audace, intelligente e puro, progettato e progettato a Rùsselsheim e costruito a Eisenach. La nuova gamma a prova di futuro offre tutto ciò che si può desiderare”, ha dichiarato Florian Huettl, CEO di Opel.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).