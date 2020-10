ROMA (ITALPRESS) – Oltre 3.500 eventi in 67 Paesi del mondo, più di 200 in tutta Italia, da Milano a Palermo, passando per Firenze, Pisa, Senigallia, Roma e altre città: via agli #ErasmusDays, l’iniziativa per celebrare, da domani al 17 ottobre, il programma Erasmus+ attraverso eventi, attività social e digital, varate a livello locale da associazioni giovanili, organizzazioni, gruppi di giovani, scuole, università, istituti ed enti locali. Numeri importanti in un tempo difficile: nonostante l’emergenza Covid i giovani scelgono, ancora una volta, di partecipare, di essere presenti, di essere cittadini attivi e di saper cogliere lo spirito e il sentimento europeo.

Gli Erasmus Days nascono da un’idea dell’Agenzia Giovani francese e sono promossi in Italia dall’Agenzia Indire, Inapp e Agenzia Nazionale per i Giovani. Nel ricco programma di quest’anno, ci sono dibattiti, conferenze, webinar, incontri on line, attività social media, storia instagram, racconti di esperienze, mostre fotografiche, video. In programma anche attività e iniziative social a cura della rete italiana, ed europea, degli EuroPeers (gli ambasciatori della mobilità) con lo scopo di favorire lo storytelling sulle esperienze Erasmus+, dagli scambi, al dialogo giovanile, ai partenariati strategici, al volontariato europeo (ora in Corpo Europeo di Solidarietà) affinchè un numero sempre crescente di giovani abbia la possibilità di conoscere, e quindi accedere, a questa preziosa opportunità offerta dai programmi europei. All’interno del palinsesto si pone anche il kick-off meeting del network ANG inRadio del 17 ottobre, nato proprio con lo scopo di valorizzare e raccontare esperienze positive nonchè progetti nati nell’ambito del programma Europeo Erasmus+.

“La generazione Erasmus è quella che, più di tutti, ha compreso l’importanza dell’essere cittadini europei e di saper quindi cogliere gli strumenti che l’Europa mette a loro disposizione per la propria crescita umana, sociale e professionale”, commenta Lucia Abbinante, direttrice generale Agenzia Nazionale per i Giovani.

(ITALPRESS).