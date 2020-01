Al via Fieragricola, focus sull’Africa

L'Africa ha il 24% della superficie agricola utilizzabile mondiale, ma in termini di valore si ferma al 6%. E' uno dei dati emersi dal report dell'Osservatorio Fieragricola-Nomisma "Agribusiness in Africa e le relazioni commerciali con Ue e Italia", presentato a Veronafiere in apertura della 114 edizione della manifestazione agricola scaligera. col/sat/red