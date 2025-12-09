Al via con un dibattito sull’IA il nuovo anno accademico di UnitelmaSapienza

ROMA (ITALPRESS) - Un'università che punta a mantenere i suoi punti di forza, certificati di recente in alcune classifiche di settore, cercando però sempre di innovarsi, con nuovi corsi di laurea e un'apertura sempre maggiore all'internazionalizzazione: è UnitelmaSapienza, che nel corso di un evento a Roma ha inaugurato il ventunesimo anno accademico. mec/fsc/gsl