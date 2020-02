Al via collaborazione tra Sicilia e Montenegro

Due giorni intensi di visite istituzionali e incontri in Sicilia per l’ambasciatore del Montenegro in Italia Sanja Vlahovic per avviare le basi di un ponte fra la Sicilia ed il Montenegro. Questi incontri sono stati propedeutici ad una missione che una delegazione siciliana fara' entro l’estate a Podgorica e Bar, le due principali citta' montenegrine.