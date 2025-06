Al via “Belve Crime” su Rai2, Francesca Fagnani intervista Massimo Bossetti

ROMA (ITALPRESS) – Dopo il successo della quinta stagione di Belve, arriva in prima serata su Rai2, Belve Crime, ideato e condotto da Francesca Fagnani, prodotto da Fremantle. Appuntamento stasera, martedì 10 giugno, alle 21.25. Fagnani intervista colpevoli e protagonisti di vicende di cronaca nera. Tra gli ospiti della puntata Massimo Bossetti che concede un’inedita e lunga intervista.

Massimo Bossetti è stato intervistato da Francesca Fagnani nel carcere di Bollate (Milano). Gli altri ospiti di Belve Crime – intervistati in studio – sono Eva Mikula, Tamara Ianni e Mario Maccione. L’intervista a Mario Maccione sarà trasmessa in esclusiva su Rai Play. Maccione era il più giovane componente delle Bestie di Satana che a cavallo tra la fine degli anni ’90 e 2000 hanno sconvolto il Paese con omicidi, istigazioni al suicidio e riti demoniaci. Oggi è collaboratore di giustizia, ha scontato una pena di oltre tredici anni. Prima delle interviste, la storia di ciascun ospite è introdotta da Stefano Nazzi, giornalista specializzato in cronaca nera, autore di libri e di podcast di grande successo come ‘Indagini’.

