SAN MARINO (ITALPRESS) – La Repubblica di San Marino dal 18 al 23 luglio ospiterà la prima edizione della “San Marino International Beatles Week”. Mostre e concerti nel centro storico Patrimonio dell’Umanità per un evento organizzato dall’Associazione Beatlesiani d’Italia Associati (B.D.I.A.). L’iniziativa, organizzata con il Patrocinio della Segreteria di Stato Turismo e in collaborazione con l’Ufficio del Turismo di San Marino, prevede per tutto il periodo dell’evento l’allestimento presso Palazzo Graziani di una mostra iconografica dedicata ai Beatles intitolata “Beatles Forever” che sarà inaugurata martedì 18 luglio alle 18.00 e sarà visitabile tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 con ingresso gratuito. Saranno esposti quadri, poster, pannelli fotografici raffiguranti i diversi momenti dell’affascinante storia dei Beatles e bacheche contenenti oggetti di collezionismo e varie “memorabilia beatlesiane” provenienti dal Beatles Museum dei Beatlesiani d’Italia Associati, gemellato con quello di Liverpool a Mathew Street che fu aperto nel 2018 da Roag Best, fratello di Pete Best, il primo batterista dei Beatles. In apertura sarà esposta l’opera “Metti i Beatles nella zuppa” di Andrea Rauch alla presenza del Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, del curatore dell’evento Rolando Giambelli e del musicista e collezionista Claudio Cardelli. Seguirà il Concerto di Marco Zappa, musicista e polistrumentista svizzero.

Mercoledì 19 luglio su 4 postazioni attrezzate per “musica live” nel Centro Storico di San Marino, dalle 18.00 alle 23.00 suoneranno “Musicisti Beatlesiani on the Road” in “duo acustico”.

Two of Us: Rolando Giambelli-Mauro Volonterio & very special guests: “The Naughty Girls”,Bianka e Francesca De Fazi, presso Il Cantone “In or Out”. Akuna Matata: Paolo Udali e Andrea Pedrotti presso La Loggia e Bar Centrale. Stecca&Govo: Stefano Bertolani e Andrea Govoni presso Domus Coffee&Food. John&Paul: Giovanni Marinelli e Tommaso Tam presso Ristorante Spingarda.

Sagome a grandezza naturale dei Beatles saranno posizionate sul terrazzo adiacente la Segreteria di Stato per il Turismo dal quale, proprio per ricordare il Roof Top Concert – ovvero l’ultimo concerto dei Beatles sul tetto della Apple, la loro mitica casa discografica a Londra nel 1969 – sarà diffusa la loro musica per tutto il Centro Storico.

Giovedì 20 luglio alle 21.00 a Campo Bruno Reffi si terrà il “Concerto” dei “The Beatbox”, la Beatles tribute band italiana riconosciuta fra le migliori a livello internazionale. A presentare la serata ci sarà Carlo Massarini, noto giornalista, conduttore televisivo e radiofonico che racconterà la Magical Mistery Story dei Fab Four! Venerdì 21 luglio alle ore 18.00 a Palazzo Graziani: Immagina…John Lennon. Incontro con Antonio Taormina, curatore per l’Italia dei testi letterari di Lennon, Roberto Grassilli, fumettista illustratore e cantante. Moderatore Rolando Giambelli. Sabato 22 luglio alle ore 18.00 a Palazzo Graziani: Complessi Musicali Italiani 4ever! Incontro con Maurizio Maiotti, noto editore, scrittore ed esperto musicale milanese, creatore della mitica fanzine Jamboree Magazine. Moderatore Rolando Giambelli. Domenica 23 luglio alle ore 18.00 a Palazzo Graziani: Presentazione del libro “Paul McCartney – 1964 Gli occhi del Ciclone” Ed. La Nave di Teseo e Farewell Concert by Rolando Giambelli&Friends per la chiusura della mostra “Beatles Forever!”.

“Una settimana magica in cui la musica di John, Paul, George e Ringo risuonerà da ogni angolo del centro storico di San Marino. Il 19 Luglio, alcune tra le migliori formazioni “beatlesiane” esistenti, al calar del sole, daranno inizio ad una serie di concerti il cui denominatore comune è una sola parola “Beatles”! Sarà questo il preludio migliore al concerto del giorno dopo: il 20 Luglio alle 21.00 si terrà infatti a Campo Bruno Reffi il concerto dei Beatbox, la beatle tribute band italiana riconosciuta fra le migliori a livello internazionale per una serata fantastica, sempre in “crescendo” come la musica dei Beatles! Per me oggi è una magia essere qui a San Marino e ringrazio il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati per l’opportunità. Vi aspettiamo a San Marino…All together, now and 4ever!” dice Rolando Giambelli, Presidente Beatlesiani D’Italia Associati.

Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, per tramite del Direttore di Dipartimento Turismo e Cultura Filippo Francini intervenuto in conferenza stampa, ha voluto mandare un messaggio di gratitudine verso i “Beatlesiani d’Italia” che si sono impegnati ad organizzare questa settimana di eventi e che hanno reso possibile una serie di appuntamenti prestigiosi e di qualità per gli appassionati della musica dei Beatles, eventi che sicuramente verranno apprezzati anche dai numerosi turisti che durante la settimana visiteranno San Marino. “Aspettiamo un pubblico numeroso e appassionato” ha ricordato Francini. “Grati al Lord Major di Liverpool Cllr Mary Rasmussen che ha fatto pervenire il suo messaggio di saluto alla Segreteria di Stato. Abbiamo stretto un piacevole rapporto di amicizia con la Città di Liverpool in occasione di Eurovision Song Contest e ora che, per una settimana, la città dei Beatles sarà San Marino, siamo molto lieti di aver ricevuto il saluto della vera patria dei Fab Four”.

Tutti gli eventi, compreso la mostra a Palazzo Graziani, sono ad ingresso libero e gratuito.

