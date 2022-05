RICCIONE (ITALPRESS) – Ventiquattro gare in otto giorni, 2681 atleti Under 14 partecipanti e una festa che va molto al di là dell’aspetto agonistico. Sono i numeri più significativi della 58esima edizione del Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” 2022-Trofeo Kinder Joy of Moving, in programma a Riccione da domani, mercoledì, e fino al 18 maggio, l’evento più bello della scherma italiana che assegna i titoli nazionali delle categorie Maschietti/Bambine, Giovanissimi/e, Ragazzi/e, Allievi/e di fioretto, sciabola e spada. Una fucina di campioni del futuro, sicuramente, perchè tutti i più grandi interpreti delle pedane sono passati da qui, ma soprattutto un concentrato di emozioni, passione e condivisione. Nella location del Play Hall si rivivrà quel clima di magia che da sempre caratterizza il “GPG”, finalmente riaperto al pubblico dopo le restrizioni dell’edizione di ottobre 2021 imposte dalle norme anti-Covid. Resteranno le mascherine e la necessaria prudenza, ma il profumo del ritorno alla normalità avvolge questo 58° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, evento che per metà del suo nome rende omaggio alla memoria di un presidentissimo della scherma italiana e per l’altra metà è un richiamo a quel progetto di responsabilità sociale che è la quintessenza dei valori che la Federscherma afferma, esalta e porta avanti per la sua “meglio gioventù”. Domani il via alle gare con le categorie Giovanissimi di sciabola e fioretto sia maschili che femminili, quattro competizioni con inizio fissato alle 8.45 e ultime finali previste intorno alle ore 19. “E’ l’evento a cui teniamo di più, non a caso la kermesse che un pò in tutto il mondo della scherma c’invidiamo. E ne siamo orgogliosi – le parole del presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi – Riccione sarà il teatro di un grande spettacolo di agonismo ma anche il momento di ritrovo per tutta la famiglia del nostro sport. Un appuntamento importante, per il quale abbiamo profuso uno sforzo notevole, con la certezza che ci farà vivere quelle emozioni autentiche che questa gara sa regalarci più di qualsiasi altra”.

– Foto Ufficio Stampa Fis –

(ITALPRESS).

