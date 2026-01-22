Al Toniolo il concerto per il 2° Centenario della morte di Beethoven

VENEZIA (ITALPRESS) – Giovedì 29 gennaio al Teatro Toniolo è in programma il primo concerto del Progetto triennale per il secondo centenario dalla morte di Ludwig van Beethoven, previsto nel 2027. Maria Salvatori (violoncello e direttrice artistica del progetto) e Nicolas Margarit (pianoforte) eseguiranno il seguente programma musicale: L. van Beethoven, Sonata n. 3 op. 69 per violoncello e pianoforte, F. Schubert, Winterreise D. 911 (Lieder: n. 6 Wasserflut; n. 11 Frühlingstraum; n. 24 Der Leiermann), F. Schubert: Sonata in la minore per arpeggione e pianoforteD 821. Il concerto, che è in programma alle ore 19.30, è organizzato da Amici della Musica di Mestre e fa parte del ciclo “6 suonato?”, che è a sua volta inserito nel palinsesto de “Le Città in Festa”. Nella mattinata ci sarà una prova aperta, sempre al Teatro Toniolo, dedicata agli studenti.

