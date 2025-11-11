Al Teatro Toniolo torna Andrea Pennacchi con “Alieni in laguna”

VENEZIA (ITALPRESS) – Da martedì 11 a giovedì 13 novembre Andrea Pennacchi torna al Teatro Toniolo, ospite del cartellone della Stagione di Prosa, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia con Arteven Circuito Multidisciplinare Regionale, con un nuovo spettacolo, “Alieni in laguna”. Giovedì 13 novembre inoltre, alle ore 17.00 Andrea Pennacchi incontra il pubblico a teatro. L’incontro va prenotato su Eventbrite. Una ballata eco-narrativa sul nostro rapporto con la biodiversità, uno spettacolo musicale epico e ironico che esplora il nostro complesso, squilibrato, a tratti schizofrenico ma imprescindibile legame con le altre specie animali e vegetali del pianeta, invitando il pubblico a riflettere sul concetto stesso di “alieno” e sulla necessità di ridefinire il nostro rapporto con la Natura.

Dall’inaspettato ritorno della fauna nelle città durante il lockdown, partendo da un piccolo giardino condominiale visto come un Eden sporco e contemporaneo, ci si addentra nell’Era della Plasmabilità e dell’Amnesia Ecologica, dove cinghiali, orsi, lupi, granchi blu, lucciole, come spiriti degli antenati che vagano tra i condomini e stirpi di esseri umani da osteria, si confondono in una selva di storie, per riflettere sulle nostre origini e sugli impatti ecologici del nostro vivere. Una narrazione teatrale che fonde realtà e fantasia, storia e biografia, scienza e folklore veneto: “mia nonna, che era un po’ strega, diceva che se gli animali ti entrano nei sogni, vogliono sempre dire qualche cosa”. Biglietti in vendita online su Vivaticket e in biglietteria del Teatro.

