Al Super Bowl è trionfo Seahawks sui Patriots. Bad Bunny elettrizza l’Halftime Show, Trump “Uno schiaffo agli Usa”

SANTA CLARA (CALIFORNIA) (ITALPRESS) – Il Super Bowl LX, che si è disputato al Levi’s Stadium di Santa Clara, California, ha visto i Seattle Seahawks battere i New England Patriots con un punteggio di 29-13, conquistando il secondo titolo del campionato statunitense di football. Sul fronte dell’intrattenimento globale, il Bad Bunny Halftime Show è stato uno dei capitoli più discussi dell’edizione.

Reduce dalle tre vittorie ai Grammy, il cantante portoricano ha reso omaggio alla sua terra natale lanciando anche un messaggio di unione: “L’unica cosa più potente dell’odio è l’amore”. Ospiti a sorpesa Lady Gaga e Ricky Martin. Cameo di Pedro Pascal, Jessica Alba, Cardi B e Karol G.

Il presidente Donald Trump su Truth ha commentato: “Lo show più brutto di sempre, uno schiaffo agli Usa. Non ha senso, è un affronto alla grandezza dell’America e non rappresenta i nostri standard di successo, creatività o eccellenza”.

