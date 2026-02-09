Al Super Bowl è trionfo Seahawks sui Patriots. Bad Bunny elettrizza l’Halftime Show, Trump “Uno schiaffo agli Usa”

Seattle Seahawks defense celebrates on the field after winning Super Bowl LX at Levis Stadium in Santa Clara, California on February 8, 2026. Super Bowl LX took place on February 8, 2026 between the New England Patriots and the Seattle Seahawks. Seattle defeated New England 19 - 13. (Photo by Kindell Buchanan/Sipa USA)

SANTA CLARA (CALIFORNIA) (ITALPRESS) – Il Super Bowl LX, che si è disputato al Levi’s Stadium di Santa Clara, California, ha visto i Seattle Seahawks battere i New England Patriots con un punteggio di 29-13, conquistando il secondo titolo del campionato statunitense di football. Sul fronte dell’intrattenimento globale, il Bad Bunny Halftime Show è stato uno dei capitoli più discussi dell’edizione.

Reduce dalle tre vittorie ai Grammy, il cantante portoricano ha reso omaggio alla sua terra natale lanciando anche un messaggio di unione: “L’unica cosa più potente dell’odio è l’amore”. Ospiti a sorpesa Lady Gaga e Ricky Martin. Cameo di Pedro Pascal, Jessica Alba, Cardi B e Karol G.

Il presidente Donald Trump su Truth ha commentato: “Lo show più brutto di sempre, uno schiaffo agli Usa. Non ha senso, è un affronto alla grandezza dell’America e non rappresenta i nostri standard di successo, creatività o eccellenza”.

