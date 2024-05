ROMA (ITALPRESS) – Quattro ori olimpici, due primatisti italiani, un primatista europeo, 15 velociste e 19 velocisti da cinque Nazioni, ovvero Italia, Belgio, Olanda, Sri Lanka e Stati Uniti. Questi i numeri della quarta edizione del Roma SprintFestival che si svolgerà domani sulla pista dello Stadio dei Marmi, rinnovata in vista dei Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024, che sarà “battezzata” proprio in questa occasione. L’evento, organizzato dall’Asd Vision Sport e Nissolino Sport sotto l’egida della Fidel, ospitato da Sport e Salute e patrocinato da Roma Capitale, sarà una grande occasione per vedere all’opera le stelle azzurre prima dell’appuntamento continentale del 7-12 giugno allo Stadio Olimpico e al Parco del Foro Italico. Tanti i nomi improntati che prenderanno parte alla manifestazione, su tutti Marcell Jacobs, bi-campione olimpico a Tokyo 2020, primatista italiano ed europeo dei 100 metri. Proprio il due volte oro olimpico, che tornerà a correre nella Capitale a 4 anni di distanza dall’ultima volta (Golden Gala 2020), ha sottolineato come “essere a Roma è sempre emozionante, ci ho abitato per tanti anni, e tutti i traguardi che abbiamo raggiunto li abbiamo preparati qui”.

“In America serviva mettere un punto e ricominciare. Dovevo ritrovare la sensazione di essere felice, ultimamente non ero sereno in pista. Ora invece lo sono di nuovo”, ha aggiunto l’azzurro. L’importanza della presenza di Jacobs si evince anche nelle parole del presidente Fidal, Stefano Mei: “E’ un bel momento per l’atletica italiana che ha bisogno di Marcel Jacobs. Questo evento è un preludio importante agli Europei delle prossime settimane”. Parole alle quali fanno eco quelle dell’amministratore delegato di Sport e Salute, Diego Nepi, che ha ringraziato gli organizzatori, augurandosi che “possa essere l’inizio di una lunga avventura”.

Alla manifestazione presente, tra i tanti, anche Filippo Tortu, altro campione olimpico e ultimo frazionista della 4×100 azzurra d’oro a Tokyo2020. Sul giro di pista, poi, spicca la presenza dello statunitense oro olimpico della 4×400 a Tokyo2020 Trevor Stewart.

In campo femminile, invece, ci sarà la regina della velocità Zaynab Dosso, primatista italiana dei 60 metri e dal 15 maggio anche dei 100, che però al meeting di domani si cimenterà nei 200 metri.

