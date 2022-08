Al Qaida, ucciso il leader al-Zawahiri. Biden: “Giustizia è fatta”

"Giustizia è stata fatta, questo leader terrorista non c’è più. Le persone in tutto il mondo non hanno più bisogno di temere questo assassino feroce e determinato". Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, annuncia in un video l'uccisione di Al Qaida, Ayman al-Zawahiri. abr/mrv/