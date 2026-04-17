Al Parlamento europeo di Bruxelles presentata Space Meetings Veneto, la fiera internazionale dedicata all’aerospazio

BRUXELLES (ITALPRESS) – Si è svolta al Parlamento europeo di Bruxelles la presentazione di Space Meetings Veneto, la fiera internazionale dedicata all’aerospazio e alla nuova space economy che si terrà a Venezia dall’11 al 13 maggio 2026. L’iniziativa mira a valorizzare le eccellenze territoriali e a rafforzare il dialogo tra livello europeo, imprese e stakeholder del settore.

Elena Donazzan, vicepresidente della commissione ITRE e relatrice dello Space Act, che ha ospitato l’evento, ha dichiarato: “Gli Space Meetings Veneto rappresentano una vetrina internazionale di grande rilievo, in cui il Veneto si presenta con un sistema di imprese che ha nel proprio patrimonio genetico capacità creativa, solidità dimensionale e una spiccata vocazione alle relazioni internazionali, anche nel settore dello spazio, dando vita a una realtà ormai autorevole. Siamo all’inizio del confronto sugli emendamenti dello Space Act e proprio gli Space Meetings di Venezia costituiranno un’importante occasione di dialogo su questo dibattito in corso. Un confronto che mi vede particolarmente attenta all’ascolto delle imprese e del mondo produttivo, con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di un vero mercato unico europeo per il settore spaziale. Sarà inoltre un’opportunità preziosa per incontrare le realtà del territorio e approfondire insieme lo stato di avanzamento dell’iter legislativo. Nel mio lavoro sullo Space Act ho posto grande attenzione ai regimi semplificati per le piccole e medie imprese che rappresentano la spina dorsale del nostro sistema produttivo, anche nel comparto spaziale. Allo stesso tempo, è fondamentale non dimenticare il ruolo dei grandi campioni nazionali, come Leonardo, che con le sue scelte strategiche e i suoi investimenti sta contribuendo in modo significativo a rafforzare la presenza italiana nello spazio. I grandi player sono infatti essenziali per costruire una filiera solida, fatta di supply chain integrate e collaborazioni strutturate”. Federico Zoppas, presidente della Rete Innovativa Regionale AIR (Aerospace Innovations and Research), ha aggiunto: “Il Veneto, nel corso degli ultimi anni, sta sviluppando un ecosistema dell’innovazione aerospaziale in grado di generare valore reale. L’intuizione di Space Meetings Veneto, ci ha permesso di portare all’attenzione di ESA, ASI e dei grandi prime contractor mondiali un sistema di aziende interconnesso, ricco di competenze e tecnologicamente avanzato. Il futuro ci pone tre sfide prioritarie: la prima è sicuramente trattenere i talenti”.

“La recente missione Artemis II ci dimostra che l’industria italiana può volare fino alla Luna, ma i giovani ingegneri che la progettano devono trovare anche qui in Veneto le condizioni per realizzare i loro progetti. La seconda è accelerare la transizione verso il New Space Economy: le costellazioni di piccoli satelliti e l’in-orbit servicing sono terreni fatti su misura per la nostra manifattura di precisione. La terza è fare dell’economia cislunare – i sistemi di supporto vitale, i moduli abitativi, le attività di trasporto, le infrastrutture per missioni, le telecomunicazioni – il capitolo più ambizioso della nostra crescita industriale. La Rete sta lavorando per rafforzare la visibilità internazionale delle PMI venete” ha concluso.

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