ROMA (ITALPRESS) – Trentino Itas e SIR Safety Susa Perugia vincono le prime sfide nel Mondiale per club di pallavolo e staccano entrambe il pass per le semifinali con un turno di anticipo.

Buona la prima per la formazione di Trento, allenata da Angelo Lorenzetti, che piega per 3-1 il Paykan Club trascinata da Podrascanin e Kaziyski. Questi i parziali: 25-20, 25-21, 25-27, 25-19. Adesso l’ultima gara del gruppo B, che oppone Trento ai brasiliani dell’Itambè Minas (alle 22.15) servirà soltanto a definire chi passerà il turno da prima classificata. Già eliminati gli iraniani del Paykan Club.

Ancora più rotondo il successo al debutto della SIR Safety Susa Perugia, che supera per 3-0 il Volei Renata. Simone Giannelli e compagni si sono imposti con i parziali di 25-22, 25-16, 25-21, senza concedersi distrazioni. Anche in questo gruppo A l’ultima sfida, che vedrà di fronte gli italiani allenati da Andrea Anastasi e i campioni in carica del Sada Cruzeiro (in scena all’1.15), servirà solamente per conoscere il nome della prima classificata. Già eliminata l’altra formazione sudamericana, ovvero il Volei Renata.

