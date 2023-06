VENEZIA (ITALPRESS) – L’assessore alla Programmazione sanitaria, Simone Venturini, ha portato i saluti dell’Amministrazione comunale questa mattina all’evento “La pandemia vista con gli occhi della storia. Viaggio nella sanità pubblica del Veneto nei tempi e nei luoghi delle pandemie”. L’iniziativa è stata promossa dalla Fondazione Scuola di Sanità pubblica con il patrocinio della Regione del Veneto, rappresentata dall’assessore Manuela Lanzarin, e del Comune di Venezia. L’evento, che si è svolto nell’isola del Lazzaretto Nuovo, ha rappresentato l’occasione per ripercorrere le importanti misure di sanità pubblica messe in atto dalla Serenissima nell’isola che nel 1468 un decreto del Senato destinava alla costituzione di un secondo Lazzaretto con compiti di prevenzione dei contagi, detto “Novo”, per distinguerlo dall’altro già esistente vicino al Lido, detto “Vecchio”.

“Un’occasione di confronto importante con i vertici nazionali del sistema sanitario nazionale per ragionare su quali possano essere ulteriori riforme da attuare per gestire eventuali situazioni di bisogno”, ha sottolineato l’assessore Venturini. “Un convegno significativo anche per la scelta del luogo: ripercorrere la storia della Repubblica Serenissima vuol dire ricordare uno dei primi esempi di sanità pubblica. Prima che altrove ci si dotò di un modello sanitario molto efficace”. Durante l’incontro sono stati offerti spunti di riflessione sui contributi che la sanità pubblica veneta ha dato al controllo delle pandemie a tre anni dal Covid. E’ stato inoltre proiettato il cortometraggio: “La Pandemia vista con gli occhi di… Racconti dai territori”. All’appuntamento hanno partecipato numerosi esperti del settore tra cui Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, e Giorgio Palù, presidente dell’Agenzia Italiana del Farmaco.

