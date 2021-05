ESTORIL (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Il fine settimana del Gaerne Estoril Round del Campionato Mondiale MOTUL FIM Superbike presso il circuito di Estoril si è appena concluso regalandoci ancora gare piene di spettacolo. Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK / Kawasaki ZX-10RR) è inarrestabile a Estoril: conquista la Tissot Superpole Race e si riconferma campione anche in Gara 2 nel pomeriggio, regalando così a Kawasaki una splendida doppietta e confermandosi al primo posto della classifica di campionato. Sul podio di Gara 2 salgono anche Chaz Davies (Team GOELEVEN / Ducati Panigale V4 R) e Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK / Yamaha YZF R1). Andrea Locatelli (Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK / Yamaha YZF R1), il Campione del Mondo WorldSSP 2020, termina Gara 2 in quinta posizione e segna il miglior risultato di stagione.

In WorldSSP, Dominique Aegerter (Ten Kate Racing Yamaha / Yamaha YZF R6) conduce un’ottima gara e porta a casa la sua prima vittoria stagionale, segue Luca Bernardi (CM Racing / Yamaha YZF R6) che ottiene un importante risultato in seconda posizione e Philipp Oettl (Kawasaki Puccetti Racing / Kawasaki ZX-6R) chiude il podio.

Sul fronte pneumatici, la protagonista della Gara Tissot Superpole è stata la super morbida di gamma SCX (opzione A), scelta dalla maggioranza della griglia, ad eccezione di tre piloti sulla SC0 di gamma (opzione B). Per l’anteriore, la maggior parte dei piloti ha preferito utilizzare le soluzioni morbide di sviluppo Y1231 (opzione A) e Z0628 (opzione C).

Anche in WorldSBK Gara 2 la soluzione posteriore super morbida di gamma SCX (opzione A) viene scelta dalla maggioranza della griglia, incluso diversi piloti che in Gara 1 avevano preferito la soluzione morbida di gamma SC0 (opzione B). All’anteriore invece la soluzione più utilizzata è stata ancora una volta quella morbida di sviluppo Z0628 (opzione C).

Grande soddisfazione in casa Pirelli per le performance dei pneumatici utilizzati, che hanno permesso gare piene di azione, con tempi di gara costanti e più veloci rispetto al Round di Estoril della scorsa stagione.

Nel WorldSSP600 quasi tutti i piloti hanno scelto per Gara 2 le soluzioni morbide di gamma, all’anteriore la soluzione di gamma SC1 (opzione A) e al posteriore la soluzione di gamma SC0 (opzione A).

Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK / Kawasaki ZX-10RR) riesce ad effettuare un’ottima partenza, ma dopo poche curve è Scott Redding (ARUBA.IT Racing – Ducati / Ducati Panigale V4 R) ad avere la meglio sul connazionale e si posiziona in testa al gruppo. Segue a ruota Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK / Yamaha YZF R1) che già a partire dal secondo giro si fa minaccioso e riesce ad effettuare il sorpasso su entrambi i piloti in testa e prende la leadership di gara. Alle spalle del campione del mondo Garrett Gerloff (GRT Yamaha WorldSBK Team / Yamaha YZF R1), Michael Ruben Rinaldi (ARUBA.IT Racing – Ducati / Ducati Panigale V4 R) e Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK / Kawasaki ZX-10RR).

Redding al terzo giro commette un errore e perde due posizioni, mentre Rea mostra un ottimo passo: segna il suo primo best lap di gara per poi procedere ad effettuare il sorpasso sul pilota turco al quinto giro. Nella seconda metà di gara si assiste ad una battaglia tra Redding e Gerloff per la posizione da podio dove è la Ducati ad avere la meglio. Alla bandiera a scacchi Rea conquista la prima vittoria per Kawasaki su questo circuito, seguito da Razgatlioglu e Redding.

(ITALPRESS).