CEFALU’ (PALERMO) (ITALPRESS) – Docenti e allievi parrucchieri dell’ente di formazione Euromadonie, domani, in occasione della Giornata internazionale della Donna, saranno all’ospedale Giglio di Cefalù per offrire una piega gratuita a tutte le pazienti ricoverate. L’iniziativa è coordinata dal servizio infermieristico, diretto da Stefania Vara, e condivisa dal management della Fondazione con lo scopo di migliorare l’attenzione e la cura della persona anche durante il ricovero.

I docenti e gli allievi parrucchieri saranno accompagnati da Francesco Ognibene, direttore dell’Euromadonie, e da Eliana Romanotto, direttrice della sede di Termini Imerese.

Sono già 40 le pazienti ricoverate che hanno aderito all’iniziativa, denominata “Ben_Essere in corsia” che si terrà tra le ore 10 e le ore 14.

“Riproponiamo questo progetto – dice Stefania Vara – avendo riscontrato già lo scorso Natale l’apprezzamento delle nostre pazienti”.

