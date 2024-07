Al generale Scardino il titolo di benemerito dell’Ateneo di Palermo

PALERMO (ITALPRESS) - Un riconoscimento per l'impegno dell'Esercito al fianco della comunità studentesca, seguendo la stella polare dell'altruismo e mantenendosi in prima linea anche in momenti estremamente difficili come quello legato alla pandemia: il lavoro incessante del generale di Corpo d'Armata Maurizio Angelo Scardino gli è valso il conferimento del titolo di Benemerito dell'Università di Palermo. Alla cerimonia, svoltasi a Palazzo Steri, hanno preso parte le autorità militari del territorio: Scardino ha ricevuto come onorificenze una targa, una pergamena, il sigillo dell'ateneo e il diploma di Socio onorari della Società italiana di Storia della Medicina. "Un autentico amico dell'Università: da sempre ha mostrato attenzione alle vicende dei ragazzi e con spirito di servizio ha messo a disposizione tutto quello che era nelle sue possibilità per fare in modo che le conoscenze e i contatti dell'esercito facessero parte anche dell'ateneo - sottolinea il rettore Massimo Midiri -. Questo Benemerito è un premio per la vicinanza e l'affidabilità alla struttura universitaria: Scardino ha sempre condiviso l'idea che gli enti collaborino tra loro e creino sviluppo".