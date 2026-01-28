Al Coni l’ultima tappa del progetto OPES “Lo sport in Costituzione”

ROMA (ITALPRESS) - Dieci proposte per rendere lo sport più accessibile e rispondente alle esigenze delle nuove generazioni. Le hanno presentate i 100 partecipanti - ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado e laureandi delle università romane - del progetto OPES “Lo Sport in Costituzione: Dialoghi per una Cittadinanza Attiva” che ha vissuto il suo ultimo appuntamento al Salone d'Onore del Coni. Parità di genere nello sport, investire sulla salute mentale e nelle palestre scolastiche, riforma ed estensione dei voucher sportivi e tutelare benessere e leadership sono alcune delle proposte raccontate. mec/glb/gsl