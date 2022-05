VENEZIA (ITALPRESS) – Rinsaldare l’antica amicizia tra Crema e Venezia in occasione delle celebrazioni per i 1600 anni della nostra città. Questo l’obiettivo dell’evento “Crema per Venezia 1600”, ospitato questa mattina al Palazzo del Casinò. A rappresentare l’Amministrazione comunale è intervenuto l’assessore al Bilancio e alle Società partecipate. Per la città lombarda era invece presente l’assessore ai Beni culturali.

Per suggellare il legame tra le due città, il maestro gelatiere Mauro Bandirali ha realizzato uno speciale dolce, chiamato “Nodo d’amore”, utilizzando alcuni degli ingredienti tipici di entrambe le località, quali amaretto, cedro candito e spezie varie.

La scelta del nome, è stato spiegato, è legata al fatto che il nodo d’amore, noto nel linguaggio dei marinai come nodo 8, rappresenta lealtà, fedeltà e amicizia. Il dolce è stato poi donato simbolicamente a Venezia.

Nel corso dell’evento è stato anche ricordato come Crema abbia aderito con entusiasmo alla richiesta di partecipare ai festeggiamenti per i 1600 anni di Venezia. L’appuntamento odierno fa seguito a quello che era stato organizzato lo scorso settembre dall’associazione Mondi di Carta nella città lombarda, all’interno del Chiostro di Sant’Agostino.

