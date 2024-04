RIYADH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Il team Italia delle fiorettiste è Campione del Mondo, la squadra maschile sale sul secondo gradino del podio. Cambiano i quartetti ma il fioretto del ct Stefano Cerioni è sempre una super-potenza (anche) a livello Under 20: un oro e un argento è il bottino degli azzurrini nell’esaltante domenica dei Mondiali Giovani di Riyadh 2024.

La formazione femminile composta da Irene Bertini, Greta Collini, Matilde Molinari e Vittoria Pinna scala il tetto del mondo con una gara perfetta dall’inizio alla fine, trionfando sul Giappone e riportando in Italia il titolo iridato delle fiorettiste che a livello giovanile mancava da nove anni (l’ultimo successo fu a Tashkent 2015). Pregevole anche la medaglia d’argento del team maschile con Mattia De Cristofaro, Federico Greganti, Gregorio Isolani e Marco Panazzolo che si fermano solo al cospetto degli Usa. Due squadre nuovissime, compatte, vincenti, che regalano emozioni, spettacolo e risultati. Segno di un inesauribile ricambio generazionale.

Il cammino della squadra azzurrina femminile è iniziato negli ottavi di finale con un successo molto largo contro Singapore con il punteggio di 45-18. Le ragazze, seguite a fondo pedana dal ct Cerioni e dalla maestra Francesca Bortolozzi, si sono poi prese la rivincita contro la Gran Bretagna (che le aveva lasciate fuori dal podio ai recenti Europei di Napoli) con un netto 45-30 che ha permesso all’Italia di raggiungere la semifinale. La sfida contro la Francia nel penultimo atto è stato un completo dominio per le azzurrine che si sono imposte con il punteggio di 45-24, in un assalto condotto fin dalle prime battute, raggiungendo così la finale contro il Giappone. Nel match per l’oro sono state perfette le azzurrine, che hanno avuto sempre il comando sulle nipponiche conquistando il titolo grazie al verdetto di 45-35. Un trionfo che nella specialità mancava da nove anni.

Al maschile la prova dell’Italia è partita dal tabellone dei 32. Gli azzurrini hanno superato il Brasile 45-26. Negli ottavi il quartetto ha avuto la meglio sull’Olanda per 45-33 in un match che ha visto il team italiano allungare il parziale nell’ultimo terzo di match. Nei quarti un altro successo schiacciante per la squadra del ct Cerioni, supportato dai maestri Fabrizio Villa e Giuseppe Pierucci, contro la Polonia con il punteggio di 45-32. Marcia spedita, proseguita in semifinale, con un grande assalto per gli azzurrini: vittoria contro la Francia con il punteggio di 45-36, grazie alla rimonta iniziata nel quartultimo parziale e che ha permesso poi all’Italia di avanzare nel punteggio e chiudere il match braccia al cielo, conquistandosi la certezza della medaglia. In finale gli azzurrini ce l’hanno messa tutta ma sono usciti sconfitti dalla finale contro gli Stati Uniti per 45-33. Un ko che però non toglie valore alla grande prestazione dei fiorettisti italiani e alla medaglia d’argento conquistata (che fa eco all’oro europeo di Napoli).

Si chiude così il “primo terzo” del Campionato del Mondo Under 17 e Under 20 per il fioretto italiano con ben quattro medaglie. Nella giornata inaugurale l’argento di Irene Bertini e il bronzo di Vittoria Pinna nella prova individuale Giovani prima delle due medaglie di oggi. Da domani il via alla tre giorni iridata della spada. In pedana nel lunedì di Riyadh le prove individuali della categoria Giovani sia al maschile che al femminile. Nella competizione maschile in pedana gli spadisti Nicolò Del Contrasto, Matteo Galassi, Fabio Mastromarino e Jacopo Rizzi mentre in quella di spada femminile le azzurrine del ct Dario Chiadò sono Anita Corradino, Allegra Cristofoletto, Eleonora Orso e Vittoria Siletti.

– foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]