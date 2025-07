TBILISI (GEORGIA) (ITALPRESS) – La sesta giornata del Campionato del Mondo di Tbilisi 2025 ha visto due spadisti azzurri chiudere ai piedi del podio. Solo una stoccata, nei quarti di finale contro l’ungherese Siklosi (12-11), ha negato la zona medaglie a Davide Di Veroli che ha concluso al 5° posto, mentre si è classificato 7° il giovanissimo Matteo Galassi, ancora Under 20, protagonista di una grande gara conclusasi solo sui titoli di coda al cospetto dell’ucraino Koshman (15-13). Applausi e rimpianti anche per la sciabolatrice Michela Battiston, 10^ dopo aver perso all’ultimo respiro (15-14) contro la francese e vicecampionessa olimpica Balzer negli ottavi di finale. Per l’Italia, dopo lo splendido oro della squadra di fioretto conquistato ieri, una domenica senza medaglie in Georgia ma con tante indicazioni importanti in prospettiva futura.

Davide Di Veroli, numero 6 del tabellone, nel suo percorso ha battuto lo svizzero Favre (15-11) e il danese Jorgensen (15-6), con grande autorità, nei suoi primi due incontri della giornata. Lo spadista romano delle Fiamme Oro ha proseguito la sua corsa con la vittoria per 15-11 sul ceco Jurka. Per l’argento di Milano 2023 lo stop è arrivato nei quarti dove ha lottato fino all’ultimo secondo ma è stato superato con il punteggio di 12-11 dal magiaro Siklosi chiudendo al 5° posto.

Si è fermato ad un passo dal podio anche Matteo Galassi. Il carabiniere romagnolo, reduce dalle qualificazioni del sabato, ha superato il ceco Rubes (15-9) nel turno da 64 e poi l’ungherese Andrasfi (15-14) nel tabellone da 32. Per il vice campione del mondo della categoria Giovani è arrivata poi la vittoria negli ottavi di finale sul belga Loyola (15-8), valsa l’ingresso tra i “top 8”. Nei quarti si è fermata la cavalcata del classe 2005, battuto per 15-13 dall’ucraino Koshman, che ha sancito il settimo posto di Galassi al suo primo campionato iridato tra i “grandi”. Ha chiuso invece 36° Andrea Santarelli, seguito da Valerio Cuomo (41°).

Nella sciabola femminile la migliore delle azzurre è stata Michela Battiston. La friulana dell’Aeronautica è entrata in gara con il successo per 15-10 sulla spagnola Hernandez nel tabellone da 64. Nel turno da 32 la sciabolatrice azzurra si è imposta sulla tedesca Herbon (15-13). L’ultima stoccata è stata fatale a Battiston negli ottavi, battuta dalla francese Balzer per 15-14. Stop nel tabellone da 32 per Eloisa Passaro e per l’altra under 20 della spedizione azzurra, Mariella Viale rispettivamente 25^ e 27^. Ha chiuso in 59^ posizione Chiara Mormile.

Nella domenica georgiana sono iniziate anche le gare a squadre di sciabola maschile e fioretto femminile. Il team degli sciabolatori azzurri composto da Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre ha battuto nei sedicesimi di finale la Thailandia per 45-29, qualificandosi agli ottavi di finale dove domani (alle ore 7 italiane) affronterà la Germania. Pass di diritto, invece, per l’Italia delle fiorettiste: il quartetto formato da Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino e Alice Volpi, essendo testa di serie numero 1, ha saltato il primo turno e sarà in pedana direttamente domani (ore 7.45) negli ottavi di finale contro la Romania.

