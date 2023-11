NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Questa volta Los Angeles è dei Lakers. Dopo 11 successi di fila dei Clippers e una vittoria che nei confronti Nba mancava da quasi tre anni, i gialloviola si impongono 130-125 all’overtime in un match spettacolare che ha tra i grandi protagonisti LeBron James. Per lui 35 punti, 12 rimbalzi e 7 assist in 42 minuti di gioco. Un’ottima prestazione, così come più che positive sono quelle di Anthony Davis e D’Angelo Russell che chiudono con 27 punti a testa, il primo aggiunge anche 10 rimbalzi per una doppia doppia che ha il suo peso, così come incidono i 15 punti di Reaves e, dalla panchina, i 10 (con 11 rimbalzi) di Wood. In attesa del debutto di James Harden (questa notte solo spettatore) il miglior realizzatore della sfida indossa la casacca dei Clippers: Kawhi Leonard, infatti, mette a referto 38 punti, tre in più di Paul George, c’è anche la doppia doppia da 24 punti e 11 rimbalzi di Westbrook, ma non basta per evitare il successo dei Lakers all’overtime.

Nel ricchissimo programma della notte Nba (13 gare), da registrare il primo ko dei Nuggets. I campioni in carica scivolano sul parquet dei Timberwolves che si impongono 110-89.

Minnesota ne porta quattro in doppia cifra con Edwards che ne fa 24, Towns 21, Conley 17 e Reid 16. Solo due Denver: doppia doppia da 25 punti e 10 rimbalzi per Jokic, 14 punti per Murray. Tutto qui e non basta per evitare la prima sconfitta dei campioni.

Una vittoria e una sconfitta per gli italiani in campo: vincono i Jazz di Simone Fontecchio che gioca 8 minuti e mette a referto 5 punti, 1 rimbalzo e 1 assist nel successo casalingo di Utah contro Memphis. Perdono ad Atlanta (130-121 per gli Hawks), invece, i Wizards di Danilo Gallinari che, in 19 minuti, fa registrare al suo attivo 8 punti e 5 rimbalzi.

Nelle altre gare della notte successi per Portland (110-101 su Detroit), Toronto (130-111 su Milwaukee), Boston (155-104 su Indiana con 30 punti e 12 rimbalzi per Tatum), Brooklyn (109-105 su Miami), Cleveland (95-89 su New York), New Orleans (110-106 sui Thunder), Houston (128-119 sugli Hornets), Dallas (114-105 sui Bulls e quarto successo su altrettante gare) e Golden State (102-101 su Sacramento).

– foto Image –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]